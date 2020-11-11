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Aktüel Erzincan merkezli FETÖ operasyonunda 17 zanlı yakalandı
Aktüel

Erzincan merkezli FETÖ operasyonunda 17 zanlı yakalandı

Zanlılar arasında, bir kısmı aktif görevde bulunan öğretmen, öğretim görevlisi, avukat ve memurlar bulunuyor

Yeniakit Publisher
2020-11-11 16:08:02 -
Erzincan merkezli FETÖ operasyonunda 17 zanlı yakalandı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 17 şüpheli yakalandı.

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, askeri ve sivil mahrem yapılanmasının deşifre edilmesi amacıyla örgütle bağlantısı bulunan öğretmen, öğretim görevlisi, avukat ile memurların da aralarında bulunduğu zanlılara yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Erzincan'ın yanı sıra Ankara, Erzurum, Kayseri, Kırıkkale ve Şanlıurfa'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, bir kısmı aktif görevde bulunan 17 şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlıların İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri devam ediyor.

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