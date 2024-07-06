  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Ev sahipleri dikkat! Bu tarihi geçiren büyük ceza ödeyecek!

Ruh hastasına bak sen! Hollandalı dinazora bak sen! Yolun düşerse Türkiye’ye bekleriz…

Çileden çıksak yeridir artık! Beceriksiz UEFA! Bırak Bozkurt işaretini buna bakın önce…

Şahan Gökbakar Merih Demiral kararına ateş püskürdü: İkiyüzlü UEFA!

Metres hayatı canından ediyordu! Yine seküler yaşam biçimi yine kötü son

Almanlar iyice cozuttu! Kriz fışkırdı diye tutturdular: Çileden çıkartmak için ellerinden geleni yapıyorlar panzerler!

Çileden çıksak yeridir! Türkiye'ye verilmeyen Eurofighter savaş uçaklarını alacaklar

Bu CHP’ye bir şeyler oluyo! İb.elerle fazla hemhal olmaya başladı

Akit yazdı Başbağlar’a gitti! Katilin ismini zikredemedi

Ahmet Keçik delilleri kararttığını itiraf etti! Sinan'ı bırakmış silahları kaçırmış
Seyahat Erzincan Dumanlı Parkı serinletiyor
Seyahat

Erzincan Dumanlı Parkı serinletiyor

Yeniakit Publisher
2024-07-06 14:38:00 -
Erzincan Dumanlı Parkı serinletiyor

Erzincan’daki Dumanlı Tabiat Parkı, şehir stresinden ve bunaltıcı sıcaklardan uzaklaşıp serin bir ortamda doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenlerin uğrak yeri oluyor.

Kent merkezine 70, Refahiye ilçe merkezine 4 kilometre uzaklıkta bulunan 8 bin 964 hektarlık alan üzerinde yer alan bölge, 2017 yılında Türkiye’nin 219’uncu tabiat parkı ilan edildi. Sarıçam ormanları, akarsuları ve gölleri ile her mevsim doğa tutkunlarının ilgisini çeken tabiat parkı, sıcaklıklar nedeniyle şehirden kaçan aileleri ağırlıyor. Türkiye’nin birçok noktasından ziyaretçi ağırlayan ve kaymakamlığın bungalov evlerinin de bulunduğu parkta, 100’ün üzerinde endemik bitki türü de bulunuyor. Refahiye Kaymakamı Halil İbrahim Köroğlu, Dumanlı Yaylası’nın Türkiye’nin sayılı turizmi merkezlerinden biri olduğunu ifade etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23