Erzincan Dumanlı Parkı serinletiyor

Kent merkezine 70, Refahiye ilçe merkezine 4 kilometre uzaklıkta bulunan 8 bin 964 hektarlık alan üzerinde yer alan bölge, 2017 yılında Türkiye’nin 219’uncu tabiat parkı ilan edildi. Sarıçam ormanları, akarsuları ve gölleri ile her mevsim doğa tutkunlarının ilgisini çeken tabiat parkı, sıcaklıklar nedeniyle şehirden kaçan aileleri ağırlıyor. Türkiye’nin birçok noktasından ziyaretçi ağırlayan ve kaymakamlığın bungalov evlerinin de bulunduğu parkta, 100’ün üzerinde endemik bitki türü de bulunuyor. Refahiye Kaymakamı Halil İbrahim Köroğlu, Dumanlı Yaylası’nın Türkiye’nin sayılı turizmi merkezlerinden biri olduğunu ifade etti.