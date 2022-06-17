  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Öğretim Görevlisi alacak
Ekonomi

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Öğretim Görevlisi alacak

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre öğretim üyesi ve öğretim görevlisi alınacak.

Yeniakit Publisher
2022-06-17 14:45:00 -
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Öğretim Görevlisi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi ilanda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri, yürürlükteki Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Atanma ve Yükseltilme Uygulama Esasları ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca öğretim üyesi ve öğretim görevlisi alınacaktır.

Başvuru bilgilerine ilişkin ayrıntılı bilgiye http://www.ebyu.edu.tr adresinde yayımlanan “Öğretim Üyesi Başvuru Kılavuzu”ndan ulaşılabilecektir.

Müracaat edecek adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48.maddesinde belirtilen devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmaları gerekmektedir. Zorunlu hallerde; ilanda, ilan takviminde değişiklik yapma ve ilanın iptal edilme hakkı Üniversitemize aittir.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23