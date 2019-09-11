Erzincan AFAD ekipleri, Elazığ’da “Bölgesel Düzey Masa Başı ve Saha Tatbikatı”na katıldı

Erzincan Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanlığı ekipleri Elazığ’da gerçekleşen “Bölgesel Düzey Masa Başı ve Saha Tatbikatı”na katıldı.

Elazığ Valiliği Koordinatörlüğünde Elazığ, Adıyaman, Diyarbakır, Bingöl, Erzincan, Malatya, Tunceli’den kurtarma ekiplerinin katılımı ile İl Afet Müdahale Planı (TAMP-Elazığ) kapsamında Bölgesel Düzey Masa Başı ve Saha Tatbikatı yapıldı. Sivrice ilçesinde yapılan tatbikat kapsamında senaryo gereği 12 kilometre derinlikte 6.6 büyüklüğünde olan deprem 15 saniye sürdü. Depremin merkez üssünün Sivrice olduğu belirlendi. Bunun üzerine ilk olarak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler yıkılan binaların etrafına güvenlik şeridi çekti. Ardından olay yerine AFAD, UMKE, sağlık, itfaiye, Su Altı Grup Amirliğine bağlı balık adamlar ve sağlık helikopteri sevk edildi. Hızlı bir şekilde olay yerine gelen AFAD ve UMKE ekipleri göçük altında kalan yaralıları çıkarmak için çalışma başlattı. Çalışma sonrasında çıkartılan yaralılar ambulansa taşındı. Bu sırada olay yerine girmeye çalışan yaralı yakınları ise güvenlik güçleri tarafından engellendi. Daha sonra binada çıkan yangın itfaiye tarafından söndürülürken, binada mahsur kalan bir kişi açılan şişme yastığa atladı. AFAD ekipleri binada mahsur kalan bir yaralıyı halatla indirirken Haza Gölü’nde boğulan bir kişinin cesedi dalgıç polisler tarafından kıyıya çıkartıldı. 450 personel, 60 araç, iz takip köpeği, 1 helikopter ve kurtarma botunun katıldığı tatbikat gerçeği aratmadı.