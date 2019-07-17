Erzin Belediyespor "Erzinspor" oldu

Spor Toto 3. Lig 1. Grup takımlarından Erzin Belediyespor’un adı "Erzinspor" olarak değiştirildi.

Erzin Spor Kulübü Başkanı Başkan Önder Özbilen, taraftarların taleplerine kulak vererek “Erzinspor halkın takımıdır” felsefesiyle Erzin Belediyespor adını Erzinspor olarak değiştirdiklerini belirterek, "Kaymakam ve Belediye Başkanımız olmak üzere tüm siyasi partilere Erzinspor’un tüm Erzin’e ait olması yönündeki açık görüşlü yaklaşımları için teşekkür ederiz" dedi.

Kulübün 40 bin nüfusluk ilçede 5 yıldan bu yana büyük heyecan oluşturduğunu ve Türkiye’de Erzin’in sahip olduğu en önemli marka değeri olarak ilçeye katkı verdiğini ifade eden Özbilen, "Bugüne kadar profesyonel ligde geçirilen 5 senede kulübümüz ilçe belediyemizden sadece kendi tesislerinde konaklama ve takımımızın yemek giderleri ile yaz hazırlık kampı ve malzeme desteği almış olup bazı belediye personellerimiz de fedakarca kulübümüzün işleyişine destek olmaktadır. Bunun dışında kulübümüz kişisel destekler ile yaşamakta olup belediyemize futbolcu ödemeleri, SGK ve vergi ödemeleri, transfer ödemeleri, teknik kadro ödemeleri ve deplasman harcamaları gibi konularda bir yük getirmemektedir” dedi.