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Eryaman Stadı’nda iki günde iki final! Önce Galatasaray sonra Gençlerbirliği

Ankara’da geçtiğimiz yıl inşa edilen ve bu sene 19 Mayıs Stadı’nın yıkılmasıyla beraber Gençlerbirliği’nin ve MKE Ankaragücü’nün 2019-2020 sezonu lig maçlarını oynayacağı Eryaman Stadı 7 Ağustos ve 9 Ağustos tarihlerinde iki finale ev sahipliği yaptı.

12 Ağustos 2019 Pazartesi 00:50
Eryaman Stadı’nda iki günde iki final! Önce Galatasaray sonra Gençlerbirliği

 Bilgehan Sarı  Yeniakit.com.tr

7 Ağustos’ta Türkiye Süper Kupası finalinde geçtiğimiz sezon küme düşen fakat bir önceki sezonun Türkiye Kupası finalisti olduğu için finalde yerini alan Akhisar ile Süper Lig Kupası ve Ziraat Türkiye Kupası sahibi Galatasaray’ın karşı karşıya geldiği maça ve 9 Ağustosta Spor Toto 1.Lig’den yükselen ve bir sene sonra Süper Lig’e tekrar çıkma başarısı gösteren Gençlerbirliği ve MKE Ankaragücü arasında oynanan Türkiye Spor Yazarları Derneği Ankara Kupası finalinde Ankara derbisine ev sahipliği yapan Eryaman stadı sene içerisinde de Süper Lig’in Ankara temsilcilerine ev sahipliği yapacak.

İki günde iki final

7 Ağustosta kazananı Galatasaray olan Galatasaray ve Akhisar takımları arasındaki Süper Kupa final müsabakası ile ilk kez resmi bir turnuva finaline ev sahipliği yapan Eryaman Stadı, iki gün sonra ise Gençlerbirliği ile Ankaragücü karşılaşmasında Gençlerbirliği galibiyetine şahit oldu.

Akhisar tebriği haketti

Süper Kupa finalinde gücü oranında iyi bir futbol ortaya koymayı başaran Akhisar, bireysel anlamda biraz daha kaliteli oyunculara sahip olsaydı finali kazanan taraf olabilirdi. Galatasaray’a nazaran daha diri bir oyun ortaya koyan taraftı. Yeni sezon öncesi oynanan finalde Galatasaray’da ise bazı oyuncular Süper Lig’e tam hazır olmadıklarını belli etti.

TSYD Kupası galibi Gençlerbirliği

Bir önceki sezon ikinci yarıda Ankaragücü’nün başına geçen Mustafa Kaplan Gençlerbirliği’nin başında bu sezonun ilk kupasını kazandı. Geçtiğimiz sezon ortaya koyduğu performansla bu sene Spor Toto Süper Lig’e Şampiyon Denizlispor ile beraber yükselen Gençlerbirliği ve Gençlerbirliği’nin ligden düştüğü sene Süper Lig’e katılan Ankaragücü karşı karşıya geldi. Sezon öncesi karşı karşıya gelen iki ekip arasındaki müsabakada gülen taraf Gençlerbirliği oldu. Ankara derbisi heyecanının yaşandığı gecede, 32.dakikada Giovanni Sio ile açılışı yapan kırmızı şimşekler, 89. dakikada Rahmetullah Berişbek’in golü ile perdeyi kapattı.

Ankaragücü’nde son durum

Şu anda teknik direktörü olmayan Ankaragücü’nde bu konu henüz netlik kazanmış değil. Geçtiğimiz sezon takımın etkili oyuncularından Djedje’yi Kayseri’ye, kiralık olarak forma giyen Tyler Boyd’u Beşiktaş’a kaptıran yönetim, başarılı kaleci Altay Bayındır’ı ise 1 milyon 500 bin avro karşılığında Fenerbahçe’ye satmıştı. TSYD finalinde Ankaragücü’nün ortaya koyduğu oyun tat vermedi. Ankaragücü’nde giden oyuncuların yerinin dolmamış olması dikkat çekti.

Eryaman Stadı’nda “Yönetim istifa” sesleri

Sezon öncesinde yapılan Ankaragücü Olağaüstü Kongre’sinde olduğu gibi TSYD finalinde de Ankaragücü’nün Gecekondu isimli güney kale arkası taraftar grubu yönetimi istifa sloganları ile yönetimi protesto etti.

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Haber Tarihi: 12 Ağustos 2019 Pazartesi 00:50
  1. Kayseri
  2. Denizli
  3. Ankara
  4. eryaman stadı
  5. ankaragücü
  6. gençlerbirliği

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