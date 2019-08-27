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ERÜ’de doluluk oranı yüzde 96’ya ulaştı

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof.

27 Ağustos 2019 Salı 11:26
ERÜ’de doluluk oranı yüzde 96’ya ulaştı

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, 2019-2020 eğitim öğretim dönemi kayıt sürecini değerlendirerek, ÖSYM’nin üniversite yerleştirme sonuçlarına göre; ERÜ’nün 99 lisans programına 7 bin 288 adayın tercih sıralamasına göre yerleştirildiğini ve bu aday öğrencilerden de 6 bin 702’sinin kayıt yaptırdığını belirterek, "Yerleştirme oranının yüzde 96 civarında olması bizi memnun etmiştir" dedi.


ERÜ’yü yeni kazanan aday öğrencileri tebrik ederek, ’Hoşgeldiniz’ diyen Prof. Dr. Mustafa Çalış, "Üniversitemiz sunmuş olduğu nitelikli eğitim-öğretim hizmetleri ve gerçekleştirdiği AR-GE ve inovasyon faaliyetleri ile ulusal ve uluslararası bilimsel platformlarda üst sıralarda yer almayı başardı ve araştırma üniversitesi unvanıyla bu başarısını tescil ettirmiş bir üniversitedir. Üniversitenin araştırma performansının ve elde ettiği başarının sürdürülebilir olması bizim açımızdan önemli bir öncelik haline gelmiştir. Üniversite bünyesinde yapılan araştırma çalışmalarında lisansüstü öğrencilerin yanı sıra lisans seviyesindeki öğrencilerimizinde yer almalarını teşvik ederek, öğrenci odaklı bir eğitim-öğretim modeli uyguluyoruz. Öğrencilerin gerek teknik ve mesleki gerekse sosyal gelişimleri açısından üniversitemizin bütün imkanlarını kullanıyoruz ve bu konuda hiçbir fedakarlıktan kaçınmıyoruz" diye konuştu.


Erciyes Üniversitesi’ne yerleşen öğrencilerin gelişmiş bir üniversite ve şehir ortamında beklentilerinin karşılanacağını ve mezuniyet sonrası donanımlı gençler olarak ülkemize hizmet etmeye hazır bireyler olarak buradan ayrılacaklarını kaydeden Çalış, "Yeni eğitim-öğretim yılının tüm öğrencilerimiz, akademik ve idari personelimiz için hayırlı, başarılı ve verimli geçmesini diliyorum" dedi.

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Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 11:26
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