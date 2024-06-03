Ertürk, FETÖ'cü alçaklara "Toplu Af"(!) istiyor! Ömer Halisdemir’in katili kimin Deniz Harp Okulu Komutanlığı zamanında yetişmişti?

Deniz Harp Okulu Komutanlığı görevini yaptığı sırada FETÖ'cüleri göremeyen emekli amiral Türker Ertürk, ABD'nin Türkiye'deki gizli yapılanması olan hain terör örgütü FETÖ üyeleri için af istedi.

Ertürk'ün sicili kabarık

PKK'yı aklama çabası

Daha önce "Demirtaş'ın Türkiye için şans olduğunu düşünüyorum" sözleriyle gündeme gelen Emekli Amiral Türker Ertürk, Taksim'deki terör saldırısını "DEAŞ'ın yaptığını" öne sürerek terör örgütü PKK'yı aklamaya çalışmıştı.

SİHA'lara saldırdı

Türkiye'nin milli gururu olan yerli SİHA'larını hedef alan Ertük, "Senin değil o. Merak ediyorum bugüne kadar yapılmayan neyi yaptılar? Motoru mu sen yaptın, boyası mı senin" ifadelerini kullanmıştı.

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Yerli milli her atılama karşı

Ertürk, TCG Anadolu hakkında yapığı açıklamada, "İHA'ların SİHA'ların kalktığı gemiler var mı? Amerikan uçak gemileri. Çünkü deniz aşırı görevler yapıyor. Keşif için o geminin üzerine koyuyorlar. Türkiye'de böyle bir şeye ihtiyaç yok. İHA, SİHA gemisi değil, uçak gemisi değil. Bu geminin motorunda sorun var. Bu geminin İspanya'daki ikiz kardeşinde bu sorun var" demişti.