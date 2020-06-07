Ertuğrul'u kim oynayacak? Diriliş Osman dizisinde şok gelişme!

Engin Altan Düzyatan'ın Diriliş Ertuğrul dizisinde canlandırdığı Ertuğrul karakterinin, Kuruluş Osman'da kim olacağı kesinleşti.

Kuruluş Osman dizisinde Ertuğrul Gazi'nin yaşlı halini kimin canlandıracağı belli oldu. Beş sezon boyunca Diriliş Ertuğrul'da Engin Altan Düzyatan'ın oynadığı Ertuğrul Bey'i usta oyuncu Ediz Hun canlandıracak. Uzun bir aradan sonra ekranlara dönecek Ediz Hun dizide sık sık adı geçen ancak hiç yüzü gösterilmeyen Ertuğrul Gazi'nin yaşlılığını oynayacak. Önümüzdeki bölümlerinde Burak Özçivit'in oynadığını Osman Gazi, Ediz Hun'un canlandırdığı babası Ertuğrul Gazi'yi Konya'da ziyarete gidecek ve ondan nasihatler alacak.

Öte yandan Engin Altan Düzyatan'ın sevenleri, diziye dönüp dönmeyeceğini merak ederken, Engin Altan'dan açıklama geldi.

Engin Altan Düzyatan Diziye Dönecek mi?

Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Engin Altan Düzyatan "Gerçekten beni zorlar mı, kendimi nasıl zorlayabilirim. Tek baktığım bu şu aralar. Çünkü öbür türlü zaten yapabildiğin şeyleri tekrar tekrar yapmanın bir manası yok. O yüzden de ben kariyerimin başından itibaren farklı farklı rolleri izlemeye özen gösterdim.” dedi.

Engin Altan'ın bir sonraki oynayacağı dizi için belirlediği kriterler;