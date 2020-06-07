Ertuğrul'u kim oynayacak? Diriliş Osman dizisinde şok gelişme!
Ertuğrul'u kim oynayacak? Diriliş Osman dizisinde yaşanan şok gelişme herkesi şaşırttı. Diriliş Ertuğrul dizisinin baş rolünde yer alan Engin Altan Düzyatan'ın karakteri, izleyiciler tarafından çok beğenildi. Dizinin devamı niteliğinde hayata geçirilen "Kuruluş Osman" dizisinde de, Engin Altan'ı görmek isteyen bir kitle belirdi. Arama motorlarında "Engin Altan Düzyatan Kuruluş Osman dizisinde oynayacak mı, diziye gelecek mi?" şeklinde sorular araştırılıyordu. Yapımcılardan gelen haberle, Ertuğrul severlerin gözü, gelecek olan habere çevrildi. Peki ama Engin Altan Düzyatan Kuruluş Osman dizisine gelecek mi? Kuruluş Osman dizisinde Ertuğrul karakterini kim canlandıracak? Ertuğrul'u kim oynayacak? Kuruluş Osman dizisi son dakika gelişmeleri...
Engin Altan Düzyatan'ın Diriliş Ertuğrul dizisinde canlandırdığı Ertuğrul karakterinin, Kuruluş Osman'da kim olacağı kesinleşti.
Kuruluş Osman dizisinde Ertuğrul Gazi'nin yaşlı halini kimin canlandıracağı belli oldu. Beş sezon boyunca Diriliş Ertuğrul'da Engin Altan Düzyatan'ın oynadığı Ertuğrul Bey'i usta oyuncu Ediz Hun canlandıracak. Uzun bir aradan sonra ekranlara dönecek Ediz Hun dizide sık sık adı geçen ancak hiç yüzü gösterilmeyen Ertuğrul Gazi'nin yaşlılığını oynayacak. Önümüzdeki bölümlerinde Burak Özçivit'in oynadığını Osman Gazi, Ediz Hun'un canlandırdığı babası Ertuğrul Gazi'yi Konya'da ziyarete gidecek ve ondan nasihatler alacak.
Öte yandan Engin Altan Düzyatan'ın sevenleri, diziye dönüp dönmeyeceğini merak ederken, Engin Altan'dan açıklama geldi.
Engin Altan Düzyatan Diziye Dönecek mi?
Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Engin Altan Düzyatan "Gerçekten beni zorlar mı, kendimi nasıl zorlayabilirim. Tek baktığım bu şu aralar. Çünkü öbür türlü zaten yapabildiğin şeyleri tekrar tekrar yapmanın bir manası yok. O yüzden de ben kariyerimin başından itibaren farklı farklı rolleri izlemeye özen gösterdim.” dedi.
Engin Altan'ın bir sonraki oynayacağı dizi için belirlediği kriterler;
- Rol kendisini zorlamalı.
- Daha önce canlandırdığı bir rol olmamalı.
- Toplumda etki bırakmalı.
- Canlandıracağı karakter kendisini tatmin edebilmeli.
- Senaryo çok etkili olmalı