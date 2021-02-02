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Gündem Ertuğrul’dan ‘ver gazı’ taktiği! Hem samanlık devrimcisi hem Boğaziçi destekçisi
Gündem

Ertuğrul’dan ‘ver gazı’ taktiği! Hem samanlık devrimcisi hem Boğaziçi destekçisi

Samanlık devrimcisi HDP'li Ertuğrul Kürkçü, Boğaziçi Üniversitesi'nde rektör atamasını bahane ederek ortalığı karıştırmak isteyen bir grup provokatöre destek verdi.

Yeniakit Publisher
2021-02-02 15:57:00 - 2021-02-02 16:04:40
Ertuğrul’dan ‘ver gazı’ taktiği! Hem samanlık devrimcisi hem Boğaziçi destekçisi

Prof. Dr. Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi'nde rektör olarak görevlendirilmesini bahane eden grup provokasyona devam ediyor.

Bulu'nun rektör olarak atanmasını 'siyasi' bir karar şeklinde değerlendiren provokatörlerin eylemlerine HDP, LGBT ve FETÖ'cü hesaplarda sosyal medyadan destek verdi.

Bir destek de samanlık devrimcisinden!

10 aylık Bedirhan bebekten 15 yaşındaki Eren Bülbül'e 16 yaşındaki Yasin Börü'den 7 aylık öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'a kadar vatan evlatlarını şehit eden eli kanlı terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin Onursal Başkanı olarak ortalıkta gezinen Ertuğrul Kürkçü de provokatörlere destek verdi.

Samanlık devrimcisi Kürkçü "Boğaziçi Direnişi, 68’in ODTÜ direnişlerinin, Gezinin 2021’deki yankısıdır" açıklamasını yaparak provokatörleri gazlamaya çalıştı.

Arkadaşlarını satıp samanlığa saklanmış

Sözde devremci Ertuğrul Kürkçü, Mahir Çayan'ın öldürüldüğü kızıldere baskınında arkadaşlarını bırakarak samanlığa saklamıştı. 

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