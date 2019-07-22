Ertuğrul Yalçınbayır kimdir? Ertuğrul Yalçınbayır AK Parti’den neden istifa etti

AK Parti muhaliflerinin yeni partiyi ne zaman kuracağı haberleri merak edilirken, daha önce Ali Babacan’ın AK Parti’den istifa etmesinden sonra yeni bir istifa daha geldi. AK Parti Kurucu Genel Sekreteri olan ve eski Başbakan Yardımcısı Ertuğrul Yalçınbayır, AK Parti'den istifa etti. Peki Ertuğrul Yalçınbayır kimdir, nereli ve kaç yaşında?

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e yakınlığıyla biliniyordu. Ertuğrul Yalçınbayır, Ali Babacan liderliğinde kurulacak olan yeni partiye geçmesi bekleniyor.

Ertuğrul Yalçınbayır kimdir?

1946 yılında Hasköy, Bulgaristan'da doğdu. 4 yaşında ailesi ile beraber Bulgaristan'dan Türkiye'ye göç etti. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olduktan sonra avukatlığa başladı. Bir süre Bursaspor genç takımînda futbol oynadı. 1970'lerde bir süre CHP içinde görev alan Yalçınbayır 80'li yıllarda Milli Görüş hareketine yakınlaştı. 1995'te Refah Partisi'nden Bursa milletvekili olarak TBMM'ye girdi. Ancak kısa zaman sonra parti yöneticilerini eleştirmesi Milli Görüş'ten kopmasına neden oldu. 1999 genel seçimlerinde Anavatan Partisi'nden tekrar Bursa milletvekili olarak TBMM'ye girdi. TBMM 312. madde, Süleyman Demirel'in cumhurbaşkanlık süresinin uzatılması ve türban gibi konularda ANAP yönetimiyle sorunlar yaşadı. 2001 yılında Anavatan Partisi'nden istifa eden Yalçınbayır AK Parti'nin kurucuları arasında yer aldı. 3 Kasım 2002 seçimlerinde AK Parti'den Bursa milletvekili seçildikten sonra Abdullah Gül başkanlığında kurulan 58. hükümette başbakan yardımcılığı görevinde bulundu. 20,21 ve 22. dönem Bursa milletvekilliği yapan Ertuğrul Yalçınbayır Türkiye Futbol Federasyonu Müşahidliği ve Bursa Belediye Meclis üyeliği yapmıştır. Evli ve 2 çocuk babasıdır.