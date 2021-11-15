Ertuğrul Özkök'ün tazminat ücreti 6 milyon lira

Hürriyet Gazetesi’nin eski genel yayın yönetmeni ve yazarı Ertuğrul Özkök’ün kovulmasının ardından medya kulislerinden dikkat çeken iddialar gündeme geldi.

Hürriyet gazetesinde 20 yıl boyunca genel yayın yönetmeni olarak görev yapan, 12 yıldır da köşe yazarlığı görevini sürdüren Ertuğrul Özkök'ün Hürriyet ile yolları ayrıldı.

Bu ayrılığın temelinde Özkök'ün yeniden medyaya dönme hazırlığı içerisinde olan eski patronu Aydın Doğan ile sık sık biraraya geldiğinin yattığı Medyaradar'ın 'derin' yazarı Keskin Kalem tarafından dile getirilmişti.

Aydın Doğan'ın 'medyaya dönüş' toplantısına kimler katıldı?

Keskin Kalem yazısında, Aydın Doğan'ın yeniden medyaya dönme hazırlığı içinde olduğunu, bu doğrultuda bir dönem Doğan Medya'da çalışan gazetecileri bir araya toplayarak strateji belirlediğini ve Demirören ailesinin toplantıya katılanların peşine düştüğünü öne sürmüştü.

Ertuğrul Özkök neden kovuldu? Demirören medyada başka kimler topun ağzında?

Ve bugün Yeniçağ'da yayınlanan Ümit Karadağ'ın kulis haberi bu iddiaları doğruladı.

Habere göre Erdoğan Demirören’in kızı Meltem Demirören Ertuğrul Özkök ile özel bir görüşme gerçekleştirdi.

“Sen hala Aydın Doğan’ı patronun sanıyorsun”

Görüşmede Meltem Demirören’in Ertuğrul Özkök’e, “Sen bir türlü bizim ailenin patronajlığını kabullenemedin. Hala Aydın Doğan'ı patronun sanıyorsun” dediği iddia edildi.

6 milyon lira tazminat alacak

Ertuğrul Özkök’ün Demirören ailesinden alacağı tazminat ücreti de belli oldu. Özkök, Demirören Holding’den 6 milyon lira tazminat alacak. Demirören Holding’in Özkök’e bu ücreti 5 taksit şeklinde ödeyeceği ileri sürüldü.