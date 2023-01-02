Ertuğrul Özkök’ten bomba “Erdoğan” itirafı! Yer yerinden oynayacak

İflah olmaz Tayyip Erdoğan karşıtı Ertuğrul Özkök’ten bomba bir itiraf geldi.

Erdoğan’ın, kimsenin inkar edemeyeceği inanılmaz işler yaptığını, bütün dünyanın kafasına 'Türklerle oynamayın, Türkiye büyük devlettir’ imajını yerleştirdiğini ifade eden Özkök, “Geç oldu, ama sonunda sen de gerçeği anladın” yorumlarının yapılmasına sebep oldu.

tv100’de yayınlanan 'Cengiz ile Ahtapot' programında Ertuğrul Özkök, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında konuştu.

Özkök, “Orada güçlü liderlik ve arkasında bir başarı hikayesi var. O güçlü liderliğin arkasında istediğiniz kadar kızın; başarılı bir liderlik var. Tayyip Erdoğan var. Yani kimsenin inkâr etmeyeceği inanılmaz işler yaptı. Şu geçen gün denize indirilen Anadolu Gemisi falan. Türkiye’nin geldiği sanayi… Bunları kimse inkâr edemez. Yapılan yollar, altyapılar, köprüler… Bunları kimse inkar edemez. Bir de inkar edilmeyecek bir tarafı var; Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi gerçekten bütün dünyanın kafasına ‘Türklerle oynamayın, Türkiye büyük devlettir’ imajını yerleştirdi. Şimdi bunlar Tayyip Erdoğan seçimi kazansa da kaybetse de inkâr edilmeyecek gerçekler.” dedi.