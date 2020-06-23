Diriliş Ertuğrul dizisinde sergilediği başarılı oyunculukla takdir toplayan Engin Altan Düzyatan’ın Kuruluş Osman dizisine katılıp katılmayacağı merak konusu. Aylardır cevapsız kalan bu soruya Düzyatan’dan cevap geldi.

Ertuğrul Gazi rolünü kim oynayacak? | Engin Altan Düzyatan dönüyor mu?

Kuruluş Osman dizisinde Ertuğrul Gazi karakterini Ediz Hun’un canlandıracağı konuşuldu. Ancak bu iddia hakkında resmi bir açıklama yapılmadı. Dizinin hayranları Engin Altan Düzyatan’ın kadroya dahil edilmesini bekliyor. Konu hakkında Engin Altan Düzyatan ilk kez konu hakkında net açıklamalar yaptı.

Düzyatan, “Daha önceden planladığımız bir şey yok. O yüzden de şu anda tekrar oraya girdiğimde yaşım gerçekten çok yaşlı olmak zorunda. Bir aktör olarak bunu ne kadar uzun soluklu oynamak isterim, açıkçası bir karar verilemiyor. Bir şey yapamıyoruz. Çok da net konuşmadık hiçbir zaman. O yüzden şimdi öyle bir tasarrufum yok” dedi.