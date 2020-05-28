Diriliş Ertuğrul dizisi yayınlandığı dönemde geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Diriliş Ertuğrul’un sona ermesinin ardından devamı niteliğinde Kuruluş Osman dizisi yayınlanmaya başladı. Diriliş Ertuğrul hayranları “Kuruluş Osman’a Ertuğrul Bey katılacak mı?” sorusunun cevabını merak ediyor.

Ertuğrul Gazi ne zaman geri dönecek? Kuruluş Osman Ertuğrul Bey katılacak mı?

Kuruluş Osman dizisinde Ertuğrul Bey obaya katılmadı. Diziyi yakından takip edenler “Ertuğrul Bey ne zaman dönecek?” sorusunun cevabını merak ediyor. Ancak konu hakkında yapımcılardan bir açılama yapılmadı. Bir diğer soru ise Ertuğrul Bey dönerse bu karakteri Engin Altan Düzyatan’ın oynayıp oynamayacağı yönünde.

Konu hakkında Düzyatan daha önce şu açıklamayı yapmıştı: Orası çok severek çalıştığım, çok güzel bir işti. Biz bir işi sonlandırdık, yeni bir işe başlandı. Orada çalışan ekip arkadaşları benim arkadaşlarım. Hala aynı ekip devam ediyor. Sağolsunlar, görüyorum takip ediyorum, çok da beğeniyorum. Bu plan meselesi, böyle bir planla ayrılmamıştık oradan, sonuçta bu başka bir dizi aslında yeni bir dizi. Değerlendiririz bakarız, ederiz. Şu an için öyle bir durum yok. Biraz dinlenmek istiyorum.