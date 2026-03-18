Yabancı yatırımcı Türkiye’ye sessizce geri dönüyor

Kulislerde konuşulanlara göre özellikle Avrupa ve Orta Doğu merkezli fonlar, Türkiye’de yeniden pozisyon almak için dosya açmaya başladı. Bu hareketlilik, “yabancı yatırımcı geri mi dönüyor?” sorusunu artık daha güçlü bir şekilde gündeme taşıyor. Henüz büyük ölçekli satın almalar başlamasa da, artan temas trafiği ve fizibilite çalışmaları, piyasada yeni bir dönemin habercisi olarak yorumlanıyor.

İSTANBUL YENİDEN HARİTADA: İLK DURAK TİCARİ GAYRİMENKUL

Uzmanlara göre bu yeni ilginin merkezinde yine İstanbul var. Stratejik konumu, büyük iç pazarı ve bölgesel ticaret gücü sayesinde şehir, yatırımcıların radarına yeniden girmiş durumda.

Özellikle gelir üreten ticari projeler, A sınıfı ofisler ve lojistik merkezleri, yabancı yatırımcıların ilk baktığı alanlar arasında öne çıkıyor.

Gayrimenkul danışmanlığı alanında küresel ölçekte öne çıkan şirketlerden CBRE’nin Türkiye Direktörü Can Kadir Yalnızcan, sahadaki hareketliliğin artık net şekilde hissedildiğini söyledi: “Son aylarda özellikle Avrupa ve Orta Doğu merkezli yatırımcıların Türkiye’ye yönelik ilgisinin yeniden arttığını görüyoruz. Henüz büyük ölçekli işlemler sınırlı olsa da, ciddi bir ön araştırma ve temas trafiği var. Bu da önümüzdeki döneme dair güçlü bir sinyal.”

YENİ GÖZDE: LOJİSTİK VE GELİR GETİREN PROJELER

Yatırımcıların odağında bu kez konuttan çok ticari gayrimenkul var. Özellikle e-ticaretin büyümesi ve tedarik zincirlerinin yeniden şekillenmesi, lojistik tesisleri en cazip yatırım alanlarından biri haline getirmiş durumda.

YALNIZCAN’A GÖRE TABLO OLDUKÇA NET

Lojistik gayrimenkul, küresel yatırımcı için artık stratejik bir varlık. Bunun yanında merkezi lokasyonlardaki, güçlü kiracı yapısına sahip ofis projeleri de yeniden ilgi görüyor.

“DOĞRU ŞARTLAR SAĞLANIRSA SERMAYE HIZLA GELİR”

Tüm dalgalanmalara rağmen Türkiye’nin cazibesini koruduğunu vurgulayan Yalnızcan, kritik eşiklere dikkat çekti: “Türkiye; büyük iç pazarı, genç nüfusu ve stratejik konumuyla hâlâ bölgenin en güçlü gayrimenkul pazarlarından biri. Doğru fiyatlama ve öngörülebilir ekonomik ortam sağlandığında, yabancı yatırımcı ilgisi çok daha hızlı artabilir.”