Taksici cinayetinde kan donduran görüntüler! Önce katletti, sonra gasp ettiği taksiyle tur attı

İzmir’i yasa boğan taksici Deniz Örer cinayetinde adaletin seyri netleşiyor. 9 Mart gecesi Hurşidiye Mahallesi’nde meydana gelen vahşette, müşteri kılığında bindiği taksinin şoförünü katleden Doğuş Meşe hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı. Araç içi kamera kayıtlarında; zanlının 700 liralık ücreti sormasının ardından bir anda silahını ateşlediği ve 52 yaşındaki Örer’i hunharca öldürdüğü anlar saniye saniye kaydedildi. Vahşetin ardından maktulün cüzdanındaki paraları gasp eden Meşe’nin, yanına aldığı bir kadınla takside gezerek para dağıttığı görüntüler ortaya çıktı.

Dehşete düşüren olay, 9 Mart saat 23.30 sıralarında Hurşidiye Mahallesi 1308 Sokak’ta meydana geldi. Evli ve 1 çocuk babası olan 52 yaşındaki taksici Deniz Örer, 35 T 7058 plakalı taksisine müşteri olarak binen Doğuş Meşe’yi aldı. İddiaya göre kısa süre sonra ücret nedeniyle tartışma çıktı ve tartışmanın büyümesi üzerine katil Meşe, Örer’i tabancayla öldürdü.

Örer’in cesedi aracın dışına atıldı, katil Meşe ise önce taksiyle, ardından yaya olarak olay yerinden kaçtı. Polis ekiplerinin çalışması sonucu katil Meşe, suç aleti tabancayla yakalandı. Örer bir gün sonra İzmir’de meslektaşlarının katılımıyla toprağa verildi.

CİNAYET ANI KAMERADA

Olayın araç içi kamerasına yansıyan görüntüler, cinayetin dehşetini gözler önüne serdi. Görüntülerde Meşe, valizinin bulunduğunu belirterek Örer’e taksiyi olayın gerçekleştiği sokağa yönlendirdi. Meşe, eski çalıştığı tekstil atölyesinden valizini aldığını ve Karşıyaka’ya gideceğini söyleyerek Örer’e taksimetrenin tutarını sordu.

700 TL olabileceğini söyleyen Örer’e “1000 lirayı geçmez değil mi?” diye soran katil Meşe, bir anda sessizce yaklaşarak tabancayla ateş etti ve Örer’in cesedini aracın dışına attı. Ardından katil Meşe, öldürdüğü taksiciye ait taksiye bir kadın arkadaşını alarak binip bir süre gezdi; Örer’in çantasındaki paraları da alıp bir kısmını yanında getirdiği kadına verdi. Görüntülerde Meşe’nin soğukkanlılığı ve planlı hareketi de dehşet verici şekilde kaydedildi.

İDDİANAMEDEKİ CEZA TALEPLERİ

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, katil Doğuş Meşe için; “kasten öldürme” suçundan müebbet hapis, “gece vakti silahla yağma” suçundan 15 yıla kadar hapis, “ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma” suçundan 4 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İddianamede, katil Meşe’nin olayı, Örer’in kendisine küfretmesi nedeniyle gerçekleştirdiğini iddia etmesinin suçunu hafifletmeye yönelik olduğu vurgulandı. Ayrıca Örer’in küfretmesini gerektirecek bir durumun olmadığı da belirtildi.