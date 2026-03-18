Başkan Erdoğan 'tarihi bir dönüm noktası' dedi: Asla vazgeçmeyeceğiz
Başkan Erdoğan 'tarihi bir dönüm noktası' dedi: Asla vazgeçmeyeceğiz

Başkan Erdoğan 'tarihi bir dönüm noktası' dedi: Asla vazgeçmeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 111. Yıl Dönümü dolayısıyla bir mesaj paylaştı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Milletimizin en şanlı destanlarından biri olan Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünü büyük bir gurur ve heyecanla idrak ediyor, Çanakkale'yi geçilmez kılan kahramanlarımızı rahmetle, minnetle ve şükranla yâd ediyorum." dedi.

Başkan Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı:

Çanakkale, yalnızca bir savaşın değil; inancın, fedakârlığın, vatan sevgisinin ve millet olma şuurunun, bütün dünyaya ilan edildiği eşsiz bir destandır. Çanakkale'de iman dolu göğüslerin verdiği mücadele, milletimizin hürriyetinden ve bağımsızlığından asla vazgeçmeyeceğinin göstergesi ve tarihî bir dönüm noktası olmuştur.

 

Anadolu'nun dört bir yanından gelerek vatan toprağını savunmak için cepheye koşan kahramanlarımız; kadınıyla erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla milletçe tek yürek olmuş, vatan toprağını canları pahasına savunmuştur. Ecdadımızın ortaya koyduğu bu büyük direniş, yalnızca vatanımızın değil, dünyanın dört bir yanında zulüm altında yaşayan mazlum milletlerin de kaderini değiştirmiştir.

Çanakkale'de sergilenen kahramanlık, milletimizin kardeşliğinin, dayanışmasının ve ortak kaderinin en güçlü sembollerinden biridir. Bizler de bugün aynı ruh ve kararlılıkla, Türkiye Yüzyılı hedeflerimize yürürken, ecdadımızın bize bıraktığı bu kutlu mirastan güç alıyoruz.

 

Çanakkale ruhu, milletimizin birlik ve beraberliğine yönelen her türlü tehdide karşı en büyük ilham kaynağımız olmaya devam edecektir. Şehitlerimizin emaneti olan bu aziz vatanı, daha güçlü, daha müreffeh ve daha güvenli yarınlara taşımak için var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz.

Bu düşüncelerle, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere tüm Çanakkale kahramanlarımızı, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle, minnetle ve şükranla anıyorum.

Ruhları şad, mekânları cennet olsun.

