Efsane General Hattab rahmetle anılıyor

1970 yılında Arap Körfezi’nde varlıklı ve kültürlü bir ailenin çocuğu olarak dünyayla gelen Hattab, çok cesur, kuvvetli ve zeki bir genç olarak erken yaşta Müslümanların dertleriyle dertlenmeye başladı. 1988 yılında SSCB’ye karşı savaşmak için ailesinden habersiz Afganistan’a gitti. Burada ön safta önemli görevler alarak çatışmaların ortasında kendisini geliştirdi. 1993-95 yılları arasında bu kez Tacikistan’da savaştı. 1995 yılında yeniden Çeçenistan’a geçti. Katıldığı operasyonlardaki üstün başarısı nedeniyle kısa sürede adından söz ettirdi.

ZEHİRLİ MEKTUPLA SUİKAST

1996 yılının son baharında Rusların Çeçenistan’dan çekilmesinin ardından milli kahraman ilan edildi ve kendisine general rütbesi verildi. Takvası, ilmi ve savaş bilgisi ile ümmetin efsane isimlerinden biri oldu. Her zaman insanları Hakk’a çağırdı. Müminlere karşı şefkatli İslam düşmanlarına karyşı ise çok şiddetliydi.

Hattab, yıllardır yüz yüze görüşemediği annesi ile sık sık mektuplaşırdı.

Bunu bilen münafıklardan biri alçakça bir plan kurarak, zehirli bir mektubu annesi tarafından yazılmış gibi Hattab’a verdi. 19 Mart 2002’de Hattab mektubu açınca, zehirden etkilenerek şehid oldu.