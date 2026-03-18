Bakanlıktan "4 bin 500 lira bayram desteği" iddialarına yalanlama geldi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal medyada yer alan "4 bin 500 TL bayram desteği" ödemelerine ilişkin paylaşımların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, son günlerde bazı sosyal medya mecralarında Bakanlığın ismi kullanılarak "Bayram müjdesi! 4.500 TL destek hesaplara yatıyor" şeklinde asılsız paylaşımlar yapıldığının tespit edildiği belirtildi.

Söz konusu paylaşımların, vatandaşların kişisel verilerini ele geçirme amacı taşıdığına dikkat çekilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Bazı sosyal medya hesaplarında bakanlığımıza atıf yapılarak “Bayram müjdesi! 4.500 TL destek hesaplara yatıyor” şeklinde yer alan paylaşımlar ASILSIZDIR.

Vatandaşlarımızın kişisel verilerini ele geçirmek amacıyla bu tür paylaşımlarda bulunan kişiler hakkında gerekli hukuki girişimlerde bulunuyoruz.

Vatandaşlarımız, sosyal hizmetlerimiz ve sosyal yardımlarımız hakkındaki güncel ve doğru bilgilere resmi internet sitemiz ve sosyal medya hesaplarımız aracılığıyla ulaşabilir.”

