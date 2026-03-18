Gazi ve şehit aileleri Ankara’da düzenlenen iftarda bir araya geldi

Ankara’da düzenlenen programa Kore gazileri, Kıbrıs gazileri, Güneydoğu’da görev yaparken yaralanarak gazi olan kahramanlar, malul sayılmayan gaziler ile şehitlerin emanetleri olan anne, baba, eş ve yetim çocuklar yoğun katılım sağladı.

2 BİN KİŞİ KATILDI

Yenimahalle Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen iftar programı, oldukça geniş bir katılımla dikkat çekti. En az 2 bin kişinin katılım sağladığı iftar organizasyonunda, çeşitli gazi derneklerinin yöneticileriyle birlikte vazife malullüğü unvanı verilmeyen gazileri temsilen Gazi ve Şehit Haklarını Koruma Derneği Başkan Yardımcısı Mustafa Gazim ve gazilerin avukatı Tamer Mahmutoğlu da yer aldı.

FETHİ YAŞAR: GAZİLER HER ZAMAN BAŞ TACI

Programda konuşan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Şehitler Haftası’nın önemine vurgu yaparak, şehit aileleri ve gazilerin her zaman baş tacı olduğunu ifade etti. Gece, gazi derneklerinin yöneticilerinin verdiği birlik ve beraberlik sona erdi.