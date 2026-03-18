Ünlü oyuncuya AVM önünde ahlaksız saldırı
İstanbul’daki bir AVM'den çıkan ünlü oyuncu Tamer Karadağlı, saldırıya uğradı. Devlet Tiyatroları Genel Müdürü de olan Karadağlı’ya ahlaksızca küfürler eden saldırgan polis tarafından gözaltına alındı.
İstanbul Sarıyer'deki bir alışveriş merkezinden çıkan Devlet Tiyatroları Genel Müdürü ve oyuncu Tamer Karadağlı, aracını beklerken yanına gelen hayranlarıyla fotoğraf çektirdi. Bu sırada Tamer Karadağlı’yı gören bir kişi iddiaya göre Karadağlı’ya yönelik art arda sinkaflı ve hakaret içerikli sözler söyledi. Karadağlı'nın şikayetçi olduğu olay sonrası saldırıda bulunan şahıs gözaltına alındı. Saldırgan şahıs ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.