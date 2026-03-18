Sarı şeytana Nato tokadı: ABD’nin Hürmüz planı elinde patladı

Yeni Akit yazarı Selma Savcı, 28 Şubat’tan bu yana devam eden savaşın 17. gününde ABD’nin uğradığı devasa zararı gözler önüne serdi. Netanyahu’nun kışkırtmalarıyla Müslüman coğrafyasına saldıran ABD, sadece 14 günde 3,84 milyar dolarlık askeri ekipmanını kaybetti. Göklere sığdırılamayan 11 adet M-9 Reaper İHA’sı düşürülen, yakıt ikmal ve F-15 savaş uçakları darbe alan ABD’nin "yenilmezlik" balonu Hürmüz sularında söndü.

AVRUPA’DAN TRUMP’A "VETO": "BU NATO’NUN SAVAŞI DEĞİL!"

Hürmüz Boğazı’nı tekeline almak için NATO ülkelerini "Kötü günler sizi bekler" diyerek açıkça tehdit eden Trump, müttefiklerinden beklemediği bir tokat yedi.

Almanya: Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ve Başbakan Friedrich Merz, "Bu çatışmanın parçası olmayacağız" diyerek kapıyı kapattı. Hükümet sözcüsü ise noktayı koydu: "NATO bir savunma ittifakıdır, bu savaş NATO'nun savaşı değil!"

Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ve Başbakan Friedrich Merz, "Bu çatışmanın parçası olmayacağız" diyerek kapıyı kapattı. Hükümet sözcüsü ise noktayı koydu: "NATO bir savunma ittifakıdır, bu savaş NATO’nun savaşı değil!" Yunanistan: Hürmüz operasyonuna katılmayacaklarını kesin bir dille duyurdu.

HÜRMÜZ DİRENİŞİ SİYONİST PLANI BOZDU

Dünya petrol sevkiyatının beşte birinin, LNG ihracatının ise %66’sının geçtiği Hürmüz Boğazı, Müslüman coğrafyasının en güçlü ekonomik silahı olmaya devam ediyor. Trump, "İran’ı yok ettik" yalanlarıyla kendi halkını kandırmaya çalışsa da, müttefiklerini ikna edememesi ve kaybettiği milyar dolarlar gerçek mağlubu ortaya koyuyor. Epstein rezaletini örtbas etmek için savaş çığırtkanlığı yapan Trump’ın sinsi planları, bölge ülkelerinin kararlı duruşuyla boşa çıktı.

"ZALİMLERİN PLANI KENDİ BAŞLARINA YIKILACAK"

Yazarımız Selma Savcı’nın da belirttiği gibi, Mübarek Ramazan Bayramı’na doğru ilerlediğimiz şu günlerde, İslam coğrafyası üzerinde kanlı hesaplar yapan ABD ve işbirlikçisi İsrail, ektikleri rüzgarın fırtınasını biçiyor. Müslümanların üzerinden o kanlı ellerini çekmeye zorlanan emperyalist güçler, Hürmüz’ün gerçek sahipleri karşısında diz çökmeye mahkumdur.

İşte Selma Savcı’nın o yazısı…