Katillerin maşası Müslümanın hasmı oldular: Siyonist plana gönüllü katılan İslam! ülkesi

Bölge kan ağlarken, mazlumların ahı göğe yükselirken BAE yönetimi yine şaşırtmadı. BAE Devlet Başkanı’nın diplomatik danışmanı Enver Gargaş, yaptığı küstah açıklamada, ülkesinin Hürmüz Boğazı’nı baskı altına almak için ABD öncülüğünde kurulan kirli ittifaka katılmaya can attığını itiraf etti.

SİYONİST PLANA GÖNÜLLÜ YAZILDILAR

"Ticaret ve enerji akışı" bahanesinin arkasına sığınan BAE, aslında Siyonistlerin bölgedeki karakolluğuna soyunuyor.

"BÜYÜK ŞEYTAN"IN GEMİLERİNE REFAKATÇİ OLACAKLAR

ABD Başkanı Donald Trump’ın bölgeyi sömürmek ve petrol tankerlerini korumak bahanesiyle savaş gemilerini bölgeye yığma planına, BAE’den "hazırol" selamı geldi. Müslümanların birliğini savunmak yerine, okyanus ötesinden gelen işgalci güçlerin bölgeye yerleşmesi için zemin hazırlayan BAE, "Hürmüz’de güvenlik" maskesiyle aslında İslam dünyasının damarlarını kesme operasyonuna hizmet ediyor.

İRAN’I HEDEF ALAN "KORKU" SENARYOSU

Enver Gargaş’ın açıklamalarındaki asıl niyet ise sonradan ortaya çıktı. Savaş bittiğinde İran’ın nükleer, füze ve İHA programlarının tasfiye edilmesi gerektiğini savunan Gargaş, bölge ülkelerinin savunma sanayiini hedef alarak Batı’nın ekmeğine yağ sürdü. Kendi topraklarını ABD üslerine açan, İsrail ile "normalleşme" adı altında zillet ittifakı kuran BAE’nin, bölgedeki güç dengelerini Müslümanlar aleyhine bozma çabası büyük tepki çekti.

EKONOMİK TETİKÇİLİĞE SOYUNDULAR

Dünya petrol arzının yüzde 20’sinin geçtiği Hürmüz Boğazı üzerinden dönen kirli pazarlıklarda BAE’nin safı belli oldu. Gübre ve doğal gaz sevkiyatının durma noktasına gelmesini bahane ederek emperyalistlerin "güvenlik" planına eklemlenen Dubai-Abu Dabi hattı, Müslüman halkların ekonomik olarak da kuşatılmasına çanak tutuyor.