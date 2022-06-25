Ertuğrul Gazi, 1 yılda 2,1 milyar metreküp gazı sisteme aktardı

Son yıllarda Türkiye'nin doğalgaz arz güvenliği için birçok yatırım devreye alındı. Bunlardan birisi olan Türkiye'nin ilk yüzer depolama ve gazlaştırma ünitesi (FSRU) gemisi olan Ertuğrul Gazi, 1 yılda yaklaşık 2,1 milyar metreküp gazı ulusal sisteme aktardı.

Yüksek gaz girişi ve depolama faaliyetleri sürüyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı öncülüğünde, Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) tarafından atılan adımlarla doğalgaz giriş kapasitelerinin yükseltildiği, doğalgaz giriş kapasitelerini artırmanın yanında depolama alanında da yatırımların hız kesmediği bildirildi.

Ertuğrul Gazi, bir yıl önce bugün faaliyete geçti

Açıklamada, Türk bayraklı Ertuğrul Gazi'nin geçen yıl 25 Haziran'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in katıldığı törenle faaliyete başladığı anımsatılarak, şunlar kaydedildi:

"Aradan geçen tam 1 yılda Ertuğrul Gazi, Türkiye'nin doğalgaz arzı için gece gündüz demeden hizmet etti. Bu süre zarfında Ertuğrul Gazi'ye gemiden gemiye tam 24 defa LNG transferi gerçekleşti. Bunun sonucunda Ertuğrul Gazi 2,1 milyar metreküp doğalgazı ulusal sisteme aktardı. Sadece Ertuğrul Gazi'nin 1 yıllık performansı, İstanbul'da 6 ay, Ankara'da 1 yıl, İzmir'de ise konutların 3 yıllık tüketimine denk geliyor.

Enerji arz güvenliğinde kilit role sahip

Türkiye'nin enerji arz güvenliğinde kilit role sahip Ertuğrul Gazi, ülkesine hizmet etmeye devam ediyor."