Ertuğrul Ersoy, Fetih Müzesi’ni ziyaret etti Bursaspor’dan Fransa 2.

Bursaspor’dan Fransa 2. Futbol Ligi ekiplerinden Le Havre’ye transfer olan millî futbolcu Ertuğrul Ersoy, Osmangazi Belediyesi’nin vizyon projelerinden Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’ni ziyaret etti.

Futbol yaşantısını Fransa’da sürdürecek olan Ertuğrul Ersoy, Bursa’dan ayrılmadan önce veda ziyaretlerinde bulunuyor. Şehrin yeni simgelerinden olan Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’ni ziyaret eden genç futbolcu, Bursa’nın fethinin üç boyutlu resmedildiği müzede tarihi yolculuğa çıktı. Dünyanın en büyük tam panoramik müzesinde resim tablolarını inceledikten sonra dev kubbeye çıkan Ertuğrul Ersoy, üç boyutlu resim karşısında hayranlığını gizleyemedi. Müze hakkında görevlilerden bilgi alan millîfutbolcu, Bursa’nın tarihine ışık tutan bu esere kazandırdığı için Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’a teşekkür etti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.