Ertuğrul Akbay cenazesi nereden kaldırılacak nereye defnedilecek? Ertuğrul Akbay son dakika vefat haberleri. Sözcü Gazetesi’nin sahibi firari Burak Akbay’ın babası Ertuğrul Akbay, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Ertuğrul Akbay’ın cenaze törenini merak edenler Ertuğrul Akbay cenazesi nereden kaldırılacak nereye defnedilecek? Sorusunun cevabını araştırıyor.

Ertuğrul Akbay son dakika vefat haberleri. Sözcü Gazetesi’nin sahibi firari Burak Akbay’ın babası Ertuğrul Akbay, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Ertuğrul Akbay’ın cenaze törenini merak edenler Ertuğrul Akbay cenazesi nereden kaldırılacak nereye defnedilecek? Sorusunun cevabını araştırıyor. Sözcü gazetesinde ilk tören 80 yaşında gözlerini yuman Ertuğrul Akbay için bugün saat 10:30’da Halkalı’daki Sözcü Gazetesi binasında tören düzenlenecek. Son yolculuk Zincirlikuyu Ertuğrul Akbay’ın naaşı burada düzenlenen törenin ardından Zincirlikuyu Mezarlığındaki Zincirlikuyu Camii’nde Cuma namazını müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası aile kabristanlığına defnedilecek. Ertuğrul Akbay kimdir? TÜRK basınında “röportaj” deyince akla ilk gelen isimlerden biridir Ertuğrul Akbay. Celal Bayar‘dan Süleyman Demirel‘e, Bülent Ecevit‘e, Necmettin Erbakan‘a ve Turgut Özal‘a kadar ‘çok özel' röportajlar yaptı. 1985 yılında “Gölge Adam” adında gazete çıkarmaya başladı. 8 Kasım 1989 tarihinde Gırgır ve Fırt dergilerini satın aldı. Ertuğrul Akbay'ın Sözcü Gazetesinin sahibi olan Burak Akbay (d.1976) adında bir oğlu vardır. Kitabı : 2013 – Yaş 75 Yolun Yarısı

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