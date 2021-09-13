Ertem Şener sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Tahmini gündeme oturdu

Ertem Şener, Beşiktaş’ın Borussia Dortmund maçı öncesi yaptığı skor tahmini sosyal medyayı ayağa kaldırırken Beşiktaşlılar bu duruma çok büyük tepki gösterdi.

Beşiktaş taraftarı da olduğu bilenen Spor spikeri ve televizyoncu Ertem Şener Borussia Dortmund Beşiktaş maçı için yaptığı tahmin ortalığı ayağa kaldırdı. Özellikle Beşiktaş taraftarı maçın yayınlanacağı Exxen’in sahibi Acun Ilıcalı’ya da maçı Ertem Şener’in anlatmaması üzerine çağrıda bulundular.

Ertem Şener’in Beşiktaş - Borussia Dortmund maçının tahminini yazdığı kağıdı ekranlara gösterdiği kareyi #ErtemSeneriİstemiyoruz etiketiyle paylaşan Beşiktaş taraftarının yaptığı eleştiriler arasında “Beşiktaş’ın yenilmesi hayali kuran Ertemi maç yayınında istemiyoruz, Bizde Sana Bı Kağıdı Yedirmezsek bize de yazıklar olsun, Beşiktaş taraftarıyla inatlaşan, camiamızın sinir uçlarına dokunan bu karakterin, maçımızı anlatmasını istemiyoruz! Gerekeni yapın, Ertem Şener sana öğretmediler etik kavramı ne diye anlatacağı maç öncesi spiker bu yener şu yener diyemez. O mikrofonu taktiğin zaman Beşiktaş'a gönülden başarılar dediğin zaman senin şu tahminini gören insan sana inanır mı?” şeklinde yorumlar yer aldı