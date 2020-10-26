Ertelenen vergilerin ödeme dönemi geldi

Buna göre mükelleflerin nisan, mayıs ve haziranda tahakkuk eden vergiler ekim, kasım ile aralık aylarının sonunda ödenecek. Nisan ayında verilmesi gereken KDV ve muhtasar beyannameleri için tahakkuk eden vergilerin ödeme süreci yarın dolacak. Mayıs ayında verilmesi gereken beyannamelere yönelik ödemelerin 27 Kasım, haziran ayında verilmesi gereken beyannamelere yönelik ödemelerin ise 28 Aralık gün sonuna kadar yapılması gerekiyor.