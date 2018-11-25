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Ertelenen olaylı River Plate - Boca Juniors derbisinde nihai karar verildi!

River Plate ile Boca Juniors arasında oynanacak Libertadores Kupası finali rövanş maçı çıkan büyük olaylar sebebiyle ertelendi.

25 Kasım 2018 Pazar 02:42
Ertelenen olaylı River Plate - Boca Juniors derbisinde nihai karar verildi!

River Plate ile Boca Juniors arasında oynanacak Libertadores Kupası finali rövanş maçı öncesi büyük olaylar çıktı.

Karşılaşmanın iki kez saati değiştirildikten sonra bir karar daha çıktı ve ertelendi. Mücadele bugün TSİ 23.00'te oynanacak.

Boca Juniorslu oyuncuları taşıyan otobüs, polis kararıyla Monroe Caddesi'nden Monumental'e götürülme e çalışıldı. Bu caddenin River Plate taraftarlarıyla dolu olmasına rağmen yolu tercih eden polisin olaylara mani olamadığı görüldü.

Taşlar, saldırı, biber gazı!

Boca Juniors'un otobüsünü koruyan motorlu polisler de araya giremeyince bir anda taş yağmaya başladı. Bunun sonucunda otobüsün sol tarafında sağlam cam kalmadı. Taraftarların otobüse saldırıları taşlarla da sınırlı kalmadı. Otobüsün sol tarafında çeşitli göçükler ve hasarlar oluştu.

Ayrıca, çıkan haberlerde taraftarlardan mı yoksa araya girmeye çalışan polislerden mi atıldığı belli olmayan bir biber gazı otobüsün içine atıldı. Bundan oyuncular olumsuz etkilendi.

İki oyuncu hastaneye kaldırıldı

Monumental'e ulaşan Bocalı futbolculardan Pablo Perez, vücudunda ve gözündeki kesikler nedeniyle, Jara da cam kesikleri nedeniyle polis tarafından hastaneye götürüldü.

Carlos Tevez, Ramon Albila, Edwin Cardona ve Agustin Amendra ise biber gazından kötü etkilenerek soyunma odasında istifra etti.

Tüm bu olaylar nedeniyle maçın ertelenmesi beklenirken, Güney Amerika Futbol Konfederasyonu CONMEBOL maçın 1 saat ertelendiğini duyurdu. Sonrasında ise yeni bir erteleme daha yapıldı ve karşılaşmanın 01.15'te başlayacağı açıklandı. Maçın başlama saatinde bir kez daha açıklama yapıldı ve mücadelenin bugün 23.00'te oynanacağı duyuruldu.

Sporx

 

 

Haber Tarihi: 25 Kasım 2018 Pazar 02:42
  1. River Plate
  2. Boca Juniors
  3. Libertadores Kupası
  4. Arjantin
  5. River Plate - Boca Juniors maçı ertelendi mi?

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