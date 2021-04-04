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Eğitim Ertelenen lise sınavları ne zaman? Lise sınav tarihleri belli mi?
Eğitim

Ertelenen lise sınavları ne zaman? Lise sınav tarihleri belli mi?

Lise ve ortaokul öğrencileri tarafından sık sık merak edilen sınav tarihlerinin ne zaman yapılacağı araştırılmaya devam ediyor. Söz konusu sınavların, koronavirüs salgını nedeniyle ertelenmesine karar verilmişti. Peki, ertelenen lise sınavları ne zaman? Lise sınav tarihleri belli mi?

Yeniakit Publisher
2021-04-04 22:35:00 -
Ertelenen lise sınavları ne zaman? Lise sınav tarihleri belli mi?

Koronavirüs salgını nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığı 29 Mart tarihinde yapılması planlanan liselerde hazırlık, 9, 10, 11. sınıf öğrencilerinin sınavlarını erteleme kararı aldı. Peki, ertelenen lise sınavları ne zaman? Lise sınav tarihleri belli mi?

Ertelenen lise sınavları ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı, liselerde hazırlık, 9, 10 ve 11'inci sınıfların yüz yüze sınavlarının 3 Mayıs tarihinden itibaren gerçekleştirileceğini açıkladı.

Bakanlığın yaptığı yazılı açıklamada, liselerde yüz yüze hazırlık, 9, 10, 11'inci sınıf öğrencilerinin 29 Mart Pazartesi gününden itibaren başlatılması planlanan sınavları, 3 Mayıs Pazartesi gününden itibaren yapılmaya başlanacağı belirtildi. 12'nci sınıfların sınavları devam edecek olup, 16 Nisan Cuma gününe kadar tamamlanacağı ifade edildi.

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