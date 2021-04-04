Koronavirüs salgını nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığı 29 Mart tarihinde yapılması planlanan liselerde hazırlık, 9, 10, 11. sınıf öğrencilerinin sınavlarını erteleme kararı aldı. Peki, ertelenen lise sınavları ne zaman? Lise sınav tarihleri belli mi?

Ertelenen lise sınavları ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı, liselerde hazırlık, 9, 10 ve 11'inci sınıfların yüz yüze sınavlarının 3 Mayıs tarihinden itibaren gerçekleştirileceğini açıkladı.

Bakanlığın yaptığı yazılı açıklamada, liselerde yüz yüze hazırlık, 9, 10, 11'inci sınıf öğrencilerinin 29 Mart Pazartesi gününden itibaren başlatılması planlanan sınavları, 3 Mayıs Pazartesi gününden itibaren yapılmaya başlanacağı belirtildi. 12'nci sınıfların sınavları devam edecek olup, 16 Nisan Cuma gününe kadar tamamlanacağı ifade edildi.