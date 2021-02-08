Ertelenen ALES/2 ne zaman yapılacak?
Geçtiğimiz senenin Aralık ayında yapılması planlaan; ancak koronavirüs salgını sebebiyle ertelenen ALES/2 sınavının yapılacağı tarih belli oldu! ÖSYM ile 2021 ALES sınav ve başvuru tarihleri ne zaman?
ALES 2 ne zaman yapılacak? Sorusu ertelenen ÖSYM sınavları sonrası merak ediliyordu. Korona virüs tedbirleri kapsamında tarihi ertelenen ALES/2 ile ilgili sınava katılacak adaylar ALES/2 ne zaman yapılacak?
ALES/2 ne zaman yapılacak?
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün resmi sosyal medya hesabından ertelenen ÖSYM 2020 sınavlarının yeni tarihlerini açıkladı. Buna göre ALES/2 21 Şubat 2021 tarihinde yapılacak. Ertelenen sınavların yeni tarihleri aşağıdaki gibidir;
Normal şartlarda 2020 yılının sonlarında gerçekleşmesi beklenirken erteleme kararı alındığı açıklanan ALES 21 Şubat'ta, yapılacak.
ÖSYM 2021 takvimi
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sosyal medya hesabından, sınav takviminin "https://www.osym.gov.tr/" adresinden açıklandığını paylaştı.
Aygün, 1 Aralık 2020'de ÖSYM tarafından ertelenen sınavların yeni tarihlerinin de belli olduğunu açıkladı.
Buna göre, e-YDS 2020/13 20 Şubat'ta, 2020-YDUS 20 Şubat'ta, 2020-ALES/2 21 Şubat'ta, 2020-DİB-MBSTS 27 Şubat'ta, 2020-YÖKDİL/2 28 Şubat'ta, 2020-Sayıştay Yazılı 6-7 Mart'ta, 2020-DUS/STS 7 Mart'ta, 2020-KPSS DHBT 11 Nisan'da gerçekleştirilecek.