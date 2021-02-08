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Eğitim Ertelenen ALES/2 ne zaman yapılacak?
Eğitim

Ertelenen ALES/2 ne zaman yapılacak?

Geçtiğimiz senenin Aralık ayında yapılması planlaan; ancak koronavirüs salgını sebebiyle ertelenen ALES/2 sınavının yapılacağı tarih belli oldu! ÖSYM ile 2021 ALES sınav ve başvuru tarihleri ne zaman?

Yeniakit Publisher
2021-02-08 18:05:00 -
Ertelenen ALES/2 ne zaman yapılacak?

ALES 2 ne zaman yapılacak? Sorusu ertelenen ÖSYM sınavları sonrası merak ediliyordu. Korona virüs tedbirleri kapsamında tarihi ertelenen ALES/2 ile ilgili sınava katılacak adaylar ALES/2 ne zaman yapılacak?

ALES/2 ne zaman yapılacak?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün resmi sosyal medya hesabından ertelenen ÖSYM 2020 sınavlarının yeni tarihlerini açıkladı. Buna göre ALES/2 21 Şubat 2021 tarihinde yapılacak. Ertelenen sınavların yeni tarihleri aşağıdaki gibidir;

Normal şartlarda 2020 yılının sonlarında gerçekleşmesi beklenirken erteleme kararı alındığı açıklanan ALES 21 Şubat'ta, yapılacak.

ÖSYM 2021 takvimi

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sosyal medya hesabından, sınav takviminin "https://www.osym.gov.tr/" adresinden açıklandığını paylaştı.

Aygün, 1 Aralık 2020'de ÖSYM tarafından ertelenen sınavların yeni tarihlerinin de belli olduğunu açıkladı.

Buna göre, e-YDS 2020/13 20 Şubat'ta, 2020-YDUS 20 Şubat'ta, 2020-ALES/2 21 Şubat'ta, 2020-DİB-MBSTS 27 Şubat'ta, 2020-YÖKDİL/2 28 Şubat'ta, 2020-Sayıştay Yazılı 6-7 Mart'ta, 2020-DUS/STS 7 Mart'ta, 2020-KPSS DHBT 11 Nisan'da gerçekleştirilecek.

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