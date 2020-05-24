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Ertan Özyiğit, ‘Buna hazırlıklı olun’ dedi ve tarih verdi: Ritüeli uygularlarsa o tarihlerde geri dönüyor

Yönetim ve İletişim Stratejisti Ertan Özyiğit, dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüste ikinci dalganın Ağustos-Eylül arasında yaşanacağını söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-05-24 00:23:00 -

İnsanoğlunu etkisi altına alan koronavirüste ikinci dalganın gerçekleşip gerçekleşmeyeceği gizemini koruyor.

Birçok ülke ve uzman koronavirüsün sonbahara doğru yeniden etkili olacağını konuşuyor.

24 Tv'de Kayıt Dışı programında konuşan Yönetim ve İletişim Stratejisti Ertan Özyiğit, "Eğer ritüeli uygularlarsa Ağustos sonu Eylül başı muhakkak ikinci bir salgın çıkar" dedi.

İşte Özyiğit'in o açıklamaları:

Eğer ki ritüel kendini tekrarlarsa Ağustos sonu Eylül başı muhakkak ikinci salgın başlar. Buna hazırlık yapmak lazım. Salgın döneminde yapılan ve açılan hastanelerin önemini o zaman anlayacağız.

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