Ersun Yanal onayladı! Fenerbahçe'den sürpriz golcü hamlesi

Şu ana kadar birçok isimle temas kurulurken, Ersun Yanal'ın gönlündeki ismin Genk'in yıldızı Mbwana Samatta olduğu belirtildi.

40 maçta 29 gol!



26 yaşındaki Tanzanyalı forvet bu sezon Belçika Ligi, UEFA Avrupa Ligi+elemelerinde 40 maçta 29 gol atarak adeta şov yaptı.



Gelecek sezon şampiyonluk hedefi koyan yönetimin, Samatta için şartları sonuna kadar zorlaması bekleniyor.



1.80 boyundaki Mbwana kariyerine Tanzanya'nın African Lyon takımında başladı. Simba SC ve TP Mazembe'de oynadıktan sonra 2016'da 800 bin euro'ya Genk'e transfer olan başarılı forvetin, Tanzanya Milli Takımı'nda da 45 maçta 17 golü bulunuyor.



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