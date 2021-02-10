Ersin Yazıcı kimdir? Antalya valisi Ersin Yazıcı kaç yaşında, nerelidir?

Antalya Valisi olmadan önce Balıkesir'de görev alan Ersin Yazıcı, Ardanuç ve Karaman kaymakamlıkları ile Rize Valiliği görevinde bulundu. Ersin Yazıcı'nın son görev yeri ise Balıkesir Valiliği oldu.

Ersin Yazıcı kimdir?

1969'da Düzce Gümüşova'da doğan Ersin YAZICI, 1990 yılında İstanbul Üniversitesinden mezun oldu. 1992 yılında Kaymakam olarak meslek hayatına başladı. İngiltere'de staj yaptı.

1995-1997 yılları arasında Burdur Karamanlı Kaymakamlığı, 1997-1999 Artvin Ardanuç Kaymakamlığı, 1999-2001 Muş Vali Yardımcılığı, 2001-2003 Nevşehir Vali Yardımcılığı, 2003-2005 İçişleri Bakanlığı İdari Mali İşler Dairesi Başkan Yardımcılığı, 2005-2007 yılları arasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcılığı, 2007-2009 yılları arasında da İçişleri Bakanlığı İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, 2009-2014 yılları arasında da Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği görevlerinde bulundu. 2014 yılında Kocaeli Üniversitesinde "Yönetim Bilimleri" konulu Yüksek Lisansını tamamladı. 2014-2016 yılları arasında Rize Valiliği görevinde bulundu. 30.05.2016 tarih 2016/8864 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile atandığı Balıkesir Valiliği görevine 14.06.2016 tarihinde başlamıştır.

Evli ve 4 çocuk babası olan YAZICI iyi derecede İngilizce bilmektedir.