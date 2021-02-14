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Gündem Ersin Tatar'dan çok sert tepki
Gündem

Ersin Tatar'dan çok sert tepki

Gara bölgesinde terör örgütü PKK tarafından 13 vatandaşın şehit edilmesine ilişkin KKTC'den çok sert tepki geldi. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Bu vahşeti gerçekleştiren hain terör örgütü ve destekçilerini şahsım ve ülkem adına kınıyorum" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-02-14 18:50:00 -
Ersin Tatar'dan çok sert tepki

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar yaptığı yazılı açıklamada "Bu vahşeti ve bunu gerçekleştiren hain terör örgütü ile destekçilerini lanetlerken, şahsım ve Kıbrıs Türk halkı adına 13 kardeşimize Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve Türk milletine başsağlığı dilerim" dedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından 10 Şubat tarihinde Kuzey Irak'taki Gara bölgesinde yuvalanan terör örgütü PKK unsurlarına karşı düzenlenen Pençe Kartal--2 Harekatı başarıyla tamamlanırken, söz konusu bölge kontrol altına alınmıştır. Bölgede yapılan aramalarda ise bir mağarada, hain terör örgütü tarafından daha önce kaçırılan 13 sivil kardeşimizin cesetlerine ulaşılmıştır. Bu vahşeti ve bunu gerçekleştiren hain terör örgütü ile destekçilerini lanetlerken, şahsım ve Kıbrıs Türk halkı adına 13 kardeşimize Tanrı'dan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve Türk milletine başsağlığı dilerim."

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