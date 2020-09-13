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Gündem Ersin Tatar: Türkiye'den koparılırsak tehlike altına gireriz
Gündem

Ersin Tatar: Türkiye'den koparılırsak tehlike altına gireriz

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki kararlılığını ortaya koyduğunu söyleyen KKTC Başbakanı Ersin Tatar, "Bölgesel dengeler gereği Türkiye ile uyumlu çalışmalıyız. Türkiye'den koparılırsak tehlike altına gireriz" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-09-13 14:19:00 -
Ersin Tatar: Türkiye'den koparılırsak tehlike altına gireriz

TRT Haber'e konuk olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin bölgede kararlılığını ortaya koyduğunu belirten Tatar "Uluslararası hukuka, deniz hukukuna, adalete, vicdana baktığımızda bu bölgede hem kıta olarak hem de Doğu Akdeniz'e sahil şeridi olarak hakimiyet Türkiye Cumhuriyetindedir" dedi.

Kıbrıslı Türklerin Türkiye'nin garantörlüğünden asla vazgeçmeyeceğini kaydeden Tatar, "Bölgesel dengeler gereği Türkiye ile uyumlu çalışmalıyız. Türkiye'den koparılırsak tehlike altına gireriz" diye konuştu.

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Yorumlar

Yasemin

Aynen Kıbrıs Barış harekatı niye yapıldı.  
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