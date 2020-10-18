Ersin Tatar kazanınca Yunan medyası KKTC seçimlerini hazmedemedi

KKTC cumhurbaşkanlığı seçimlerini Türkiye sevdalısı Ersin Tatar'ın kazanması Yunan basınında geniş yer buldu. Toprakları Rumlara peşkeş çekmeye hazır olan Türkiye düşmanı Mustafa Akıncı'nın seçimleri kaybetmesi Yunan medyasında üzüntüyle karşılandı. Bazı Yunan medyası seçimlerle ilgili yine Türkiye ve Erdoğan'ı hedef aldı.

Yunanistan KKTC seçim sonuçlarından rahatsız

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Yunanistan medyası tarafından da yakından takip edildi. Ancak KKTC'den gelen sonuçlar, Yunanistan'ı pek de memnun etmedi. Rum sevici Mustafa Akıncı'nın cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybetmesi Yunan medyasında Türkiye ve Erdoğan karşıtlığını tekrar ortaya çıkardı.

'Erdoğan'ın istediği oldu'

Yunanistan medyasında çıkan haberlerde, Ersin Tatar'ın cumhurbaşkanı seçilmesinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı sevindirdiği ifade edildi.

Ersin Tatar'ı "Erdoğan'ın seçilmiş lideri" olarak nitelendiren Yunanistan medyası, Musfata Akıncı'nın seçimleri kaybetmesiyle adanın birçok şansı kaybettiğini yazdı.

Mustafa Akıncı güzellemesi yapıyorlardı

Seçimlerden önce de Ersin Tatar aleyhinde haberlere imza atan Yunan medyası, Mustafa Akıncı'nın seçilmesinin daha iyi olacağını savunuyordu.

Akıncı'ya verilen bu desteğin en önemli sebebi ise Türkiye'nin adadaki etkisinin kırılmak istenmesiydi.