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Gündem Ersin Tatar: Böyle Türkiye'ye can kurban
Gündem

Ersin Tatar: Böyle Türkiye'ye can kurban

KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Lefkoşa'da yaptırılan KKTC Acil Durum Hastanesi'ni ziyaret etti. Hastaneyle ilgili yetkililerden bilgi alan Tatar, "Böyle bir Türkiye'ye can kurban" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-10-09 17:16:00 -
Ersin Tatar: Böyle Türkiye'ye can kurban

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Lefkoşa’ya yapımı başlanan 100 yataklı 100 odalı KKTC Acil Durum Hastanesi'nde 6 ameliyathane ile 24 yoğun bakım odası yer alacak. Pandemi hastanesi olarak görev yapacak hastaneyi, bugün KKTC Başbakanı Ersin Tatar, ziyaret etti. Yetkililerden bilgi alan Tatar, çalışmalarda sona gelindiğini ifade ederek, "Çok mutluyum. Büyük bir emek var burada. Böyle bir Türkiye'ye can kurban" diye konuştu.

Öte yandan Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu da hastaneyi ziyaret ederek, bilgi aldı. Bakan Amcaoğlu, pandemi hastanesinin kendileri için bir şaheser olduğunu belirterek, katkılarından dolayı Türkiye'ye minnettar olduklarını söyledi.

Mustafa Akıncı'dan skandal sözler

Türkiye karşıtı tutumuyla tanınan KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı haddini aşarak skandal sözler sarfetti. Kıbrıs'ta çözümün KKTC topraklarının bir kısmının Rumlara verilmesi olduğunu söyleyen Akıncı'ya büyük tepki yağdı. Akıncı, "Kıbrıs'ta çözüm için topraklarımızdan bir kısmını Rumlara geri vermeliyiz" dedi.

Kapalı Maraş'ın açılmasını da hazmedemeyen Akıncı, bunun seçim için atılmış bir adım olduğunu iddia ederek "Demokrasi için yüz karası bir karardır" demişti.

Rum yalakası Akıncı daha önce de Türkiye'nin garantörlüğü yerine İngiltere ve Yunanistan'ın da dahil olduğu ortak bir gücün Kıbrıs'ta konuşlanmasını teklif etmişti. İngiliz The Guardian gazetesine konuşan Akıncı, Kıbrıslı Türklerin laik, demokratik ve çoğulcu kimliğini korumak istediklerini belirterek Türkiye’ye bağlanma ihtimalini "korkunç" olarak nitelendirmişti.

 

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