  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Canavar otu nedir? Canavar otunun faydaları nelerdir? Canavar otu ne işe yarar, ne için kullanılır? Canavar otu çayı nasıl hazırlanır?

İş ilanları İŞKUR kamu personel alımları başvuruları

Sözleşmeli öğretmenler ne zaman göreve başlayacak?

Devlet Bahçeli'nin 'vekil transferi' önerisi sonrası AK Parti'den ilk açıklama

Sabancı Holding 150 bin hızlı tanı kitini bakanlığa teslim etti
için kalan
Sağlık

Ersin Korkut’un saç ekim uzmanı Aziz Aksöz organik saç ekimini anlattı

Saç Sağlığı ve Tedavileri Uzmanı Aziz Aksöz, organik saç ekimiyle ilgili bilgi verdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-22 15:43:15 -
Ersin Korkut’un saç ekim uzmanı Aziz Aksöz organik saç ekimini anlattı

Saç Sağlığı ve Tedavileri Uzmanı Aziz Aksöz, organik saç ekimiyle ilgili bilgi verdi. Bir yarışma programında ekrana gelen oyuncu Ersin Korkut’un da bu yöntemle saçlarına kavuştuğunu söyleyen Aksöz, “Operasyonda kullanılan kök hücre enjeksiyonu ekim alanını verimli hale getirerek saç ekimi işlemini kolaylaştırıyor” dedi.


Kellik ve saç dökülme problemi yaşayan erkekler son dönemlerde saç ekim operasyonlarına sıkça başvuruyor. Bu noktada bir çok yöntem geliştiriliyor. Saç Sağlığı ve Tedavileri Uzmanı Aziz Aksöz, organik saç ekim operasyonu hakkında bilgiler verdi.


“Kök hücrenin işlevselliği sayesinde ekilen saçların tutunma oranı artıyor”


Bir yarışma programında ekranlara gelen ünlü oyuncu Ersin Korkut’a bu yöntemle kısa sürede saç ektiğini anlatan Aksöz, organik saç ekimi kök hücrenin bu avantajlarını maksimum derecede kullanarak operasyondan verimli sonuç alınmasını sağladığını belirtti.


Aziz Aksöz sözlerini şu şekilde sürdürdü:


“Organik saç ekimi kök hücrenin bu avantajlarını maksimum derecede kullanarak operasyondan verimli sonuç alınmasını sağlıyor. Saç ekimi operasyonunda nakledilen saç kökleri ve ekilecek alan ne kadar kaliteliyse, saç ekimi de bir o kadar başarılı sonuçlar veriyor. Organik saç ekimi, genel anlamda kişinin kendi yağlı dokusundan hazırlanmış kök hücre enjeksiyonu kullanılarak yapılıyor. Hastanın kendi yağından elde edilen kök hücreden zenginleştirilmiş yağ enjeksiyonu; saç ekimi işleminin kolaylıkla yapılabilmesi sağlarken, saçların yoksun olduğu verimsizleşmiş alanı da sağlıklı hale getiriyor. Böylelikle saç ekimi yapılacak alan ekim işlemine uygun hale getirilerek en verimli sonuçlar alınıyor. Yağ enjeksiyonuyla adeta verimli bir toprağa dönüştürülen saç derisi işlem için hazır hale getirildikten sonra FUE tekniğindeki gibi saç kökleri alınıp, kanallar açılarak alınan kökler bu alanlara yerleştiriliyor.”


Aziz Aksöz yöntemin sağladığı avantajları şöyle sıraladı:


“Operasyonda kullanılan kök hücre enjeksiyonu ekim alanını verimli hale getirerek saç ekimi işlemini kolaylaştırıyor,


Kullanılan kök hücre kelleşen alana tekrar hayat vererek saç derisinde canlanma sağlıyor,


Saç derisinde herhangi bir kimyasal kullanmadan çalışma yapılmasına olanak sunuyor,


Kök hücrenin işlevselliği sayesinde ekilen saçların tutunma oranı artıyor,


Zaman içinde daha da güçlenerek çıkan yeni saç kökleri, eskisinden daha gür ve sağlıklı saçlara kavuşulmasını sağlıyor.”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı