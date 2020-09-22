Ersin Düzen, Fatih Altaylı'ya ateş püskürdü: İspatlayamazsanız siz ne yapacaksınız?

Türkiye spor camiası dün akşam Fatih Altaylı'nın ortaya attığı "maaş" iddiasıyla sarsıldı.

Gazeteci Fatih Altaylı, TRT Spor'da Stadyum programı sunucusu Ersin Düzen hakkında "Ayda 400 bin TL TRT’den, 100 bin TL de Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF), toplam 500 bin TL maaş alıyor" iddiasını ortaya attı. Altaylı'nın bu iddiası gündeme bomba gibi düşerken, Düzen de sunuculuğunu yaptığı programdan söz konusu iddiaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

"İspatlayamazsanız siz ne yapacaksınız?"

Altaylı'nın iddiasına ilişkin çok sert ifadeler kullanan Düzen, "TRT'den 400 bin TL, TFF'den de 100 bin TL. Toplamda 500 bin TL maaş aldığıma dair en ufak bir şekilde ispatınız olursa Türkiye Cumhuriyeti'nde televizyon kanallarında bir daha Ersin Düzen'in yüzü görülmeyecektir. Bu kadar net söylüyorum. Peki ispat edemediğiniz taktirde siz ne yapacaksınız acaba Fatih Altaylı?" ifadelerini kullandı.