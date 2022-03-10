Ersin Destanoğlu'na Almanya'dan dev talip



Yeni sezon transfer planlamalarını sürdüren Beşiktaş'ta, gelecek isimler kadar yeni sezonda ayrılacak oyuncular da merak konusu. Performansıyla birçok Avrupa takımının takibine giren isimlerde Ersin Destanoğlu için de Alman devi harekete geçti. Genç eldiveni, bu haftaki Galatasaray derbisinde izleyecekler.

Daha önce adı Leipzig ile anılan Ersin Destanoğlu için Bundesliga ekibi yetkililerinin harekete geçtiği ifade edildi.

Fotomaç'ta yer alan haberde, Leipzig'yi yetkililerin 21 yaşındaki kaleciyi takip etmeye başladığı hatta bu hafta oynanacak Galatasaray derbisinde izleyecekleri kaydedildi.

Alman ekibinde 31 yaşındaki Peter Gulacsi'nin arkasındaki Josep Martinez'in güven vermemesi nedeniyle bu kararın alındığı aktarılırken, Ersin transferinin gerçekleştirilmesi durumunda Macar Gulacsi ile sürelerin paylaşılacağı, ardından Ersin'i daha da parlatarak çok daha yüksek miktarlara satmayı planladıkları belirtildi.

Alman ekibinin önümüzdeki dönemde Beşiktaş'ın kapısını çalabileceği iddia edildi. Fransız kulüplerinin de takipte olduğu Ersin Destanoğlu da Avrupa'da oynamak istediğini her fırsatta dile getiriyor.