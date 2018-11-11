Erşat Salihi: Bağdat, Türkmenleri safdışı bırakıyor

Muhammet Kutlu Ankara

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Genel Başkanı Erşat Salihi, Bağdat yönetiminin son kabinesine hiç Türkmen bakan almamasına sert tepki gösterdi... Salihi, “Kurulan hükümetin içinde 22 bakanlıktan on dördü onaylandı. Ancak onlarda da bazı şüpheler mevcut. Maalesef atanan bakanların içinden Türkmen bakan çıkmadı. Aday gösterilen 22 bakanın içinde bir tane bile olsun Türkmen yok ve bu konuda da bizim endişemiz çok büyük. Yeni kurulan Irak’ın içinde bir tane bile olsun Türkmen bakanının olmaması öyle sıradan bir mesele değil ve biz bunun ardında mutlaka farklı politikaların olduğunu düşünüyoruz” diye konuştu.

Kabine neden kurulamıyor?

Seçimin üzerinden aylar geçmesine rağmen hükümetin kurulamamasına ilişkin bilgi veren Salihi, Cumhurbaşkanı’nın bakanlıkların hepsini onaylamak istediğini, fakat Sairun ve Fethin Bloğu Güvenlik Bakanlığı üzerinde anlaşamadıkları için bunun mümkün olmadığını söyledi. Sairun ve Fethin Bloğu’nun, gelinen durumda, bazı bakanların yolsuzlukla ilgili belgelerinin, özgeçmişlerinin düzgün bir biçimde incelenmemesi sebebiyle hükümetin kurulmasını ertelemek zorunda kaldıklarını anlatan Salihi, “Yani, sadece on dört bakanlık onaylanmış gibi gözüküyor, ama onlarda da bazı şüpheler mevcut. Herkese güvenoyu verilmedi Irak Meclisi tarafından” dedi.

Türkiye, İran kadar etkili olmalı

Erşat Salihi, Irak’taki yeni hükümetin kurulmasında İran’ın ne denli etkisi varsa, bu dönemde Irak’ta Suudi Arabistan ne kadar etkiliyse Türkiye’nin de bir o kadar etkili olmasının şart olduğunu belirterek, “Türkmenlerin koruyucusu olan Türkiye’yi Bağdat dikkate almıyor. Aslında Türkmenler Bağdat’la Ankara arasında iyi birer köprü olabilirler. Türkmenler konusunda Türkiye’nin Irak hükümeti üzerine baskı kurması lazım. Yoksa Irak hükümeti Türkmeleri safdışı bırakacak” diye konuştu.