Ersan Şen’den skandal 28 şubat çıkışı
Türkiye’nin en büyük kara para yasadışı bahis operasyonunun kilit ismi Tolga Alpaslan’ın ve Kahramanmaraş merkezli depremlerde 35 kişinin öldüğü Ezgi Apartmanı’nın yıkılmasına neden olan Kervan Pastanesi’nin firari sahiplerinin avukatlığını üstlenen Ersan Şen, şimdi de 28 Şubat darbecilerinin gayri resmi avukatı oldu!..
Canlı yayında 28 Şubat konusundaki görüşlerini paylaşan konuklar arasında anlaşmazlık patlak verdi. 28 Şubat 1997'de yapılan Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı, Türkiye'de tartışmalı bir dönemin kapısını araladı.
Söz konusu tarih, Türk siyasi tarihine "postmodern darbe" ifadeleriyle kazındı.
Habertürk canlı yayınına katılan konuklardan Gazeteci Cem Küçük, 28 Şubat'ın darbe olduğunu söyledi. Karşısındaki isimler ise buna karşı çıktı.
Hukuçu Ersan Şen, Küçük'ün "28 Şubat darbedir" şeklindeki ifadesine katılmadığını söyleyince hararetli bir tartışma başladı.
Küçük, "Tankları kim yürüttü kardeşim? Darbe yaptılar." dedi. Şen ise "Söylediğin yanlış. 28 Şubat, MGK kararlarıdır." şeklinde karşılık verdi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
"Darbe yaptılar" sözünü tekrarlayan Cem Küçük'e Ersan Şen'den "Ne darbesi ya! O darbe sana göre darbe." ifadeleriyle itiraz geldi.
Gerilimin tırmandığı canlı yayın sırasında taraflar arasındaki tartışma dakikalarca devam etti.
Ekranlardaki 28 Şubat anlaşmazlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 28 Şubat hükümlüsü 7 eski komutanı affetmesinin ardından kayıtlara geçti.
Affedilen isimler; Fevzi Türkeri, Yıldırım Türker, Cevat Temel Özkaynak, Erol Özkasnak, Çevik Bir, Aydan Erol ve Çetin Doğan'dan oluşuyor.
Gündem
28 Şubat sürecinde hükümete karşı ‘Gerekirse silah bile kullanırız’ diyerek cebir ve şiddete başvuracaklarını söyleyenler bugün tahliye edildi: HakkımızI helâl etmiyoruz
Gündem
Avukattan, başörtülü hakimler için ‘reddi hakim’ talebi: Başörtüsü düşmanı bu kafa değişmez... Generaller tahliye edildi 28 Şubat kafası hortladı
Gündem
Yazıklar olsun sana! İmam hatip mezunu Faruk Aksoy 28 Şubatçı generallerin avukatlığına soyundu
Gündem
28 Şubat cuntacılarının hapis cezası Adli Tıp raporuyla kaldırıldı! Bunaklıktan bırakıldınız vicdanlarda mahkûmsunuz