Ersan Şen'den Özgür Özel'e tepki: Canını zor kurtardın...

Kahraman Mehmetçik’in yoğun operasyonlar yürüttüğü Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinden ikinci kez şehit haberi geldi. 12 baba ocağına, 12 kahraman askerin şehit ateşi düştü..

Kahraman askerlerimiz, dün memleketlerinde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuklarına uğurlandı..

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Enis Budak’ın cenazesi Manisa'nın Akhisar ilçesine getirildi.

Ancak cenaze töreninde gergin anlar yaşandı.

Şehit cenazesinde yuhalandı

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Cenazeye katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e bir grup tepki gösterdi. Özel'i yuhalayarak 'Özgür dışarı' sloganları atan grup, daha sonra saldırmak istedi. Polisin müdahale ederek Özgür Özel'i arabasına götürdü.

Aracına bindirilirken, taşlı saldırıda bulunulan Özel'in aracıyla camiden ayrılmasıyla gerilim son buldu.

Çelengi parçalandı

Öte yandan Gaziantep'te şehit Piyade Uzman Çavuş Abdulkadir İyem'in cenaze namazı öncesinde de CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yolladığı çelenk, şehidin yakınları tarafından tekbirler altında parçalanarak dışarı atıldı.

Ersan Şen'den Özgür Özel'e sert sözler

Yaşanan olayları Sözcü TV ekranlarında Ersan Şen de Özgür Özel'e canlı yayında tepki gösterdi.

Şen, TBMM Genel Kurulu'nda bütçe kanunu teklifi görüşmeleri sırasında AK Parti, MHP, İyi Parti ve Saadet Partisi'nin grup başkanvekillerinin imzasıyla terör saldırılarıyla ilgili yayınlanan ortak bildiriyi CHP'nin imzalamamasının bir hata olduğunu belirtti.

"Memleketinde caminin ortasında yuhalanıyorsun, çelengin parçalanıyor, artık bundan bir ders al!"

"Ya bildiri.. Allah'ın bildirisi.. İmza at geç ya, kardeşim bunların siyaseten sana karşı kullanılacağını bilmiyor musun!" diyen Ersan Şen, sözlerini şöyle sürdürdü:

Sen CHP'nin Genel Başkanısın, içine girdiğin duruma bak. Memleketin Manisa'da caminin ortasında yuhalanıyorsun, canını zor kurtarıyorsun. Çelengin parçalanıyor.

Bu yenilir, yutulur bir şey değil. Artık bundan bir ders al, sokağı bir dinle!