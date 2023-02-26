Ersan Şen’den canlı yayında provokatörlük

Türkiye'yi yasa boğan 'asrın felaketi' olarak adlandırılan 2 büyük deprem ve etkilileri konuşulmaya devam ediyor.

Habertürk canlı yayınına konuk olan, Prof. Dr. Ersan Şen yaptığı konuşmada, "Hesap sorulmuyor bu ülkede, yeniden yap geç, bu da hukuk olmadığını gösteriyor. Buradan çağrı yapıyorum üniversiteler açılsın, öğretim üyeleri de şikayet ediyor. Bu inatlaşmadan vazgeçilmeli, hazır fırsat Meclis açılsın açmıyorlarsa üniversiteleri tarihi görev yerine getirilsin YÖK kapatılsın." dedi.

Depremzedeler öğrenci yurtlarına yerleştirildi

Türkiye'yi sarsan büyük depremde evsiz kalan vatandaşlarımız için YÖK, öğrenci yurtlarını depremzede vatandaşlarımızın kullanımına açma kararı almıştı.