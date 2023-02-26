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Gündem Ersan Şen’den canlı yayında provokatörlük
Gündem

Ersan Şen’den canlı yayında provokatörlük

Prof. Dr. Ersan Şen, Habertürk canlı yayınında yaptığı konuşmada üniversitelerin açılması çağrısı yaptı. Meclis'e de YÖK'ün kapanması çağrısında bulunarak yine ortalığı karıştırmak istedi.

Yeniakit Publisher
2023-02-26 01:45:37 - 2023-02-26 01:45:36

Türkiye'yi yasa boğan 'asrın felaketi' olarak adlandırılan 2 büyük deprem ve etkilileri konuşulmaya devam ediyor.

Habertürk canlı yayınına konuk olan, Prof. Dr. Ersan Şen yaptığı konuşmada, "Hesap sorulmuyor bu ülkede, yeniden yap geç, bu da hukuk olmadığını gösteriyor. Buradan çağrı yapıyorum üniversiteler açılsın, öğretim üyeleri de şikayet ediyor. Bu inatlaşmadan vazgeçilmeli, hazır fırsat Meclis açılsın açmıyorlarsa üniversiteleri tarihi görev yerine getirilsin YÖK kapatılsın." dedi.

Depremzedeler öğrenci yurtlarına yerleştirildi

Türkiye'yi sarsan büyük depremde evsiz kalan vatandaşlarımız için YÖK, öğrenci yurtlarını depremzede vatandaşlarımızın kullanımına açma kararı almıştı.

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