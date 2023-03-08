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Medya Ersan şen rezil kepaze olacak! Ne oldu, rengin soldu değil mi?
Medya

Ersan şen rezil kepaze olacak! Ne oldu, rengin soldu değil mi?

Yeni Şafak gazetesi yazarı Tamer Korkmaz, 6'lı Masa'da yaşanan krizde "İYİ Parti'nin cumhurbaşkanı adayı olabilirim" diyen Ersan Şen'i çok fena ti'ye aldı.

Yeniakit Publisher
2023-03-08 13:51:00 -
Ersan şen rezil kepaze olacak! Ne oldu, rengin soldu değil mi?

Yeni Şafak gazetesi yazarı Tamer Korkmaz, 6'lı Masa'da yaşanan krizde "İYİ Parti'nin cumhurbaşkanı adayı olabilirim" diyen Ersan Şen'i çok fena ti'ye aldı. 

Şen için "Bundan sonraki ekran serüvenini bir 'karikatür' olarak sürdürecek" ifadelerini kullanan Korkmaz, özetle şunları kaydetti:

"Altılı Ganyan, üç günlüğüne “Beşli Ganyan” iken yaşanan Ersan Şen Olayı ise evlere şenlikti.

***

Meral Hanım’ın “Adaylıkta ciddi misin?” dediği Profesör Ersan Şen…
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bundan sonraki ekran serüvenini bir “Karikatür” olarak sürdürecek!

***

Sayın Akşener ile muhtemelen bu hafta içinde görüşeceğiz” diyordu!"

 

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Yorumlar

Hamza

Bunların yüzü filan kizarmaz artık iyice kasarlasmislar
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