Ersan şen rezil kepaze olacak! Ne oldu, rengin soldu değil mi?
Yeni Şafak gazetesi yazarı Tamer Korkmaz, 6'lı Masa'da yaşanan krizde "İYİ Parti'nin cumhurbaşkanı adayı olabilirim" diyen Ersan Şen'i çok fena ti'ye aldı.
Yeni Şafak gazetesi yazarı Tamer Korkmaz, 6'lı Masa'da yaşanan krizde "İYİ Parti'nin cumhurbaşkanı adayı olabilirim" diyen Ersan Şen'i çok fena ti'ye aldı.
Şen için "Bundan sonraki ekran serüvenini bir 'karikatür' olarak sürdürecek" ifadelerini kullanan Korkmaz, özetle şunları kaydetti:
"Altılı Ganyan, üç günlüğüne “Beşli Ganyan” iken yaşanan Ersan Şen Olayı ise evlere şenlikti.
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Meral Hanım’ın “Adaylıkta ciddi misin?” dediği Profesör Ersan Şen…
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Bundan sonraki ekran serüvenini bir “Karikatür” olarak sürdürecek!
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Sayın Akşener ile muhtemelen bu hafta içinde görüşeceğiz” diyordu!"