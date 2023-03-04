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Siyaset Ersan Şen gözünü cumhurbaşkanlığına dikti
Siyaset

Ersan Şen gözünü cumhurbaşkanlığına dikti

Habertürk canlı yayınında Prof. Dr. Ersan Şen, cumhurbaşkanı adayı olacağını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2023-03-04 22:55:00 - 2023-03-04 22:57:26

İYİ Parti'nin 6'lı masayı terk etmesi ve sonrasında yaşananların ele alındığı canlı yayında, Prof. Dr. Ersan Şen, cumhurbaşkanı adayı olabileceğini açıkladı.

Şen'in adaylağının da anketlerde sorulacağı belirtildi.

"Yeter ki millet teveccüh göstersin"

Şen, "Bu görevi yapacak kabileyette olduğuma inanıyorum. Herkesten de iyi yaparım. Yeter ki millet teveccüh göstersin." dedi.

Canlı yayına katılan diğer konuklarda Şen'i yüreklendirdi.

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Yorumlar

heyecanlandı

herbokoloğ heyecanlı oğlan büyük heyacana kapıldı çocuklarının haberi oldumu acaba

millet cukkacı herbokolgları değil adam gibi kendisine benzeyen vakarı olan güvenilir sözünün eri dünya liderlerini sever

............
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