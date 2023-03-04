Ersan Şen gözünü cumhurbaşkanlığına dikti
Habertürk canlı yayınında Prof. Dr. Ersan Şen, cumhurbaşkanı adayı olacağını duyurdu.
İYİ Parti'nin 6'lı masayı terk etmesi ve sonrasında yaşananların ele alındığı canlı yayında, Prof. Dr. Ersan Şen, cumhurbaşkanı adayı olabileceğini açıkladı.
Şen'in adaylağının da anketlerde sorulacağı belirtildi.
"Yeter ki millet teveccüh göstersin"
Şen, "Bu görevi yapacak kabileyette olduğuma inanıyorum. Herkesten de iyi yaparım. Yeter ki millet teveccüh göstersin." dedi.
Canlı yayına katılan diğer konuklarda Şen'i yüreklendirdi.
Medya
Vicdanın mı kurudu Ersan Şen? Sözde gündem değerlendirirken müteahhitlere böyle mesaj gönderiyor!