  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Ersan Şen bunu da yaptı! Ayete 'gargara' dedi
Medya

Ersan Şen bunu da yaptı! Ayete 'gargara' dedi

Habertürk TV canlı yayınında Kur'an-ı Kerim'de faizin haram olduğu hatırlatılan Prof. Dr. Ersan Şen, "Bana gargara yapmayın." diyerek karşılık verdi.

Yeniakit Publisher
2022-04-08 23:26:00 -

 Yeniakit.com.tr 

Her konuda bir fikri olan Hukukçu Prof. Dr. Ersan Şen, Habertürk TV ekranında ekonomi değerlendirmelerini sürdürüyor.

Ersan Şen, Hülya Hökenek moderatörlüğündeki Enine Boyuna programında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın faiz konusundaki kararlı açıklamalarını hedef aldı.

Ayete 'gargara' dedi!

Ersan Şen, Erdoğan'ın, "Faiz nas değildir." şeklindeki açıklamalarını tarihi sıralamaya göre aktarırken araya giren gazeteci Faruk Aksoy, " 'Faiz haramdır' diyen sayın Cumhurbaşkanı değil. 'Faiz haram' diyen Kur'an-ı Kerim." ifadelerini kullandı.

Ersan Şen, yüce Kur'an'da faizin haram edildiğini hatırlatan Aksoy'a, "Sıra bana gelince gargaraya vermeyin." şeklinde karşılık verdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay