Ersan Şen bunu da yaptı! Ayete 'gargara' dedi
Habertürk TV canlı yayınında Kur'an-ı Kerim'de faizin haram olduğu hatırlatılan Prof. Dr. Ersan Şen, "Bana gargara yapmayın." diyerek karşılık verdi.
Yeniakit.com.tr
Her konuda bir fikri olan Hukukçu Prof. Dr. Ersan Şen, Habertürk TV ekranında ekonomi değerlendirmelerini sürdürüyor.
Ersan Şen, Hülya Hökenek moderatörlüğündeki Enine Boyuna programında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın faiz konusundaki kararlı açıklamalarını hedef aldı.
Ayete 'gargara' dedi!
Ersan Şen, Erdoğan'ın, "Faiz nas değildir." şeklindeki açıklamalarını tarihi sıralamaya göre aktarırken araya giren gazeteci Faruk Aksoy, " 'Faiz haramdır' diyen sayın Cumhurbaşkanı değil. 'Faiz haram' diyen Kur'an-ı Kerim." ifadelerini kullandı.
Ersan Şen, yüce Kur'an'da faizin haram edildiğini hatırlatan Aksoy'a, "Sıra bana gelince gargaraya vermeyin." şeklinde karşılık verdi.