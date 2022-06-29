Ersan Şen 4'lü zirvenin ardından pes etti: Başarılı anlaşma!

Habertürk canlı yayınında dakikalarca AK Parti iktidarını eleştiren Ersan Şen, 4'lü zirvede sağlanan mutabakat sonrasında pes ederek, "Başarılı anlaşma" yorumunda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg arasındaki dört'lü zirvede mutabakat sağlandı.

NATO'da Türkiye kazandı

Türkiye, her iki ülkeden terör örgütü ve uzantılarını barındırmamalarını isterken, Türkiye'ye uygulanan silah ambargosunun da kaldırılmasını talep etti. Türkiye'nin şartlarının kabul edildiği 4'lü zirveye göre; bildiride, İsveç ve Finlandiya, PKK'ya destek sağlamama ve PKK'ya karşı mücadelede tam iş birliği taahhütü verdi.

Ersan Şen: Başarılı anlaşma

Habertük TV canlı yayınında 4'lü zirvede sağlanan mutabakat değerlendirildi. Faruk Aksoy, Şen'e, "Çok acayip gelişmeler oluyor. Bu gelişmeler seni sürekli taca çıkarıyor." dedi. Dakikalarca Faruk Ersoy ile tartışan Ersan Şen, sonunda pes ederek, "Şöyle söyleyeyim size, anlaşma başarılı böylece." dedi.

Şen, şöyle devam etti:

Eğer bu masaya yatırılan başlıklarda taraflar taahhütlerinde duracaklarsa başarılı. Ben bunu şöyle anlarım, Suriye'nin kuzeyine yeşil ışık yakılmış görünüyor. F-16 verilecek. Silahlardaki ambargo kalkacak. Öyle görünüyor.